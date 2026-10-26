Sílvia Cristina reforça compromisso com o Hospital de Amor e destaca necessidade de financiamento contínuo

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 15h49

A deputada federal Sílvia Cristina (PP) reafirmou seu compromisso com o Hospital de Amor e destacou a importância do financiamento contínuo para a manutenção dos serviços oferecidos à população de Rondônia. Em entrevista ao programa Realidade, da Rádio Plan FM de Ji-Paraná, a parlamentar explicou que a destinação de emendas envolve tanto a estruturação das unidades quanto o custeio necessário para manter equipes, exames e procedimentos.

Segundo Sílvia, a continuidade dos atendimentos exige planejamento e previsibilidade financeira. A deputada ressaltou que serviços especializados precisam de recursos regulares para assegurar seu funcionamento. “Tem que ter a garantia de que todos os anos serão colocados esses recursos para que continue”, afirmou.

Durante a entrevista, a parlamentar destacou que segue destinando recursos à instituição e acompanhando as necessidades dos serviços apoiados pelo mandato. Conforme explicou, cabe à direção do Hospital de Amor definir a organização dos atendimentos de acordo com a disponibilidade financeira e as condições de manutenção de cada atividade.

Sílvia também lembrou que sua atuação parlamentar contribuiu para a implantação e o funcionamento de estruturas de prevenção, diagnóstico, atendimento oftalmológico e reabilitação em Rondônia. De acordo com a deputada, esses investimentos precisam ser acompanhados de custeio permanente para que a população continue tendo acesso aos serviços.

Ao reafirmar seu vínculo com a instituição, a parlamentar ressaltou que a mobilização em favor do Hospital de Amor faz parte de uma trajetória iniciada antes de sua chegada à Câmara dos Deputados. “A Sílvia Cristina jamais vai abandonar o Hospital de Amor”, declarou.

A deputada defendeu a continuidade da participação dos parlamentares e da sociedade no apoio à instituição. Para Sílvia, garantir recursos de forma regular é fundamental para preservar a capacidade de atendimento e dar segurança ao planejamento dos serviços de saúde destinados aos rondonienses.