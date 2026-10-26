Lideranças regionais com o deputado Laerte Gomes, abstenção no 2º turno a menor das últimas eleições, deputado defende cooperativismo

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/10/2026 às 14h00

Eleições – Sem muitas delongas o presidente Lula da Silva (PT) conseguiu sua reeleição para um segundo mandato a partir de janeiro. Derrotado no primeiro turno pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula e sua equipe foram mais competentes e deram a volta por cima e conseguiram a vitória, mesmo com praticamente a totalidade de a maioria das pesquisas de intenções de voto apontando que Flávio seria o futuro presidente da República. Na abertura das urnas, Lula venceu por uma diferença de 3,58% (51,79% a 48,21%). Em 2022, Lula venceu a Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio com 50,90% a 49,10% dos votos válidos, 1,8% de diferença. Será o quarto mandato de Lula como presidente do Brasil. A posse será no dia 5 de janeiro, nova data aprovada pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

Deputados – A Assembleia Legislativa (Ale-RO deverá ter uma semana das mais movimentadas dos últimos meses. Durante o período eleitoral as sessões ordinárias, que são realizadas às terças-feiras a partir das 15h, e quartas-feiras às 9h estavam limitadas aos trabalhos somente nas terças-feiras. Mesmo assim não ocorreram com regularidade. Para dar celeridade aos trabalhos, o presidente da Ale-RO, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), convocou extraordinária para quinta-feira (22), às 10 h, mas não se conseguiu quórum. Estavam na pauta 26 projetos de lei, quatro mensagens, além de outras matérias da maior importância. Como não ocorreu a extraordinária, a expectativa é que na pauta das sessões ordinárias de terça-feira (27) e quarta-feira (28), seja incluída a que estava programada para a extraordinária, que não ocorreu.

Cooperativismo – Importante o pronunciamento na última semana de o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD-Cujubim) defendendo a bandeira do cooperativismo. Segundo Pedro, o cooperativismo de crédito está consolidado no Estado, e que agora chegou a vez do setor agrícola, que avança com cooperativas de produtores rurais em formação, inclusive, “algumas em formação”. Em pronunciamento recente na tribuna da Ale-RO, o deputado Pedro Fernandes, disse que a reforma tributária, que passará a a valer, antes de 2.030, com tributação concentrada no consumo deverá beneficiar as cooperativas. A migração de empreendimentos organizados de outra forma, já estariam migrando para o modelo de cooperativismo. Pedro Fernandes foi o responsável pela criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-R). “Acredito que o cooperativismo é o futuro de Rondônia. Vamos defender e fortalecer esse modelo no Estado”, afirmou o deputado.

Visitas – O deputado mais bem votado nas duas últimas eleições (25.603 votos em 2022 e 32.241 votos em 2026), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) esteve com o gabinete dos mais movimentados na última semana. Prefeitos, vereadores e lideranças regionais estiveram reunidas com o parlamentar para tratar de assuntos de interesse dos municípios. No contato com as lideranças, Laerte discute a correta aplicação das emendas parlamentares e investimentos do Estado em cada município. É uma maneira de acompanhar como estão o andamento de as ações que são desenvolvidas em áreas prioritárias como saúde, educação, esportes, estradas com apoio de o parlamentar. O contato permanente com as lideranças regionais, segundo Laerte Gomes, é uma das principais ferramentas para desenvolver um mandato próximo da população. “São os prefeitos, vereadores e representantes das comunidades que acompanham diariamente a realidade dos municípios”, argumentou.

Eleições – O segundo turno de as eleições gerais ocorreu de forma tranquila, não somente em Rondônia, mas em praticamente todo o território brasileiro, apesar da campanha ferrenha dos candidatos Lula da Silva (PT), e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que reelegeu o representante petista. Na propaganda eleitoral gratuita a preocupação maior era de denegrir o adversário, não de apresentar projetos viáveis e voltados para os reais interesses de a maioria da população. A campanha demonstrou também, que o brasileiro estava mais disposto a votar, que em eleições anteriores, pois o percentual de brancos e nulos foi o menor já registrado pela Justiça Eleitoral, 3,24%. No segundo turno, em 2022 o percentual foi de 4,59%, e em 2018,9,57%. Nas eleições deste ano, com relação ao primeiro turno, houve queda de 0,5 ponto no segundo turno, o que demonstra que o eleitor estava focado em votar. Isso é bom para a democracia.

Respigo

Mobilização desde a manhã de hoje (26) nos bastidores da Assembleia Legislativa. Um dos assuntos em pauta foram as eleições gerais de domingo (25) +++ Mas a composição da futura Mesa Diretora da Ale-RO também esteva na pauta. E a pergunta sempre era a mesma: quem será o futuro presidente do Legislativo estadual, cargo hoje ocupado por Alex-Redano-Republicanos (Ariquemes? +++ Muita gente preocupada com a futura composição do Congresso Nacional (Senado e Câmara) na próxima legislatura. É que a direita tem a maioria dos congressistas liderada pelo PL, políticos eleitos em primeiro turno, no dia 4 +++ A pergunta frequente é se Lula, reeleito domingo (25) terá a mesma facilidade em governar como no atual mandato, caso não consiga agregar o apoio de a maioria dos deputados federais e senadores. Não há dúvida que é um desafio, mas no segmento, como já dizia o saudoso ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto: “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e já mudou”. Flamengo e Atlético Mineiro jogam hoje (26) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre no Maracanã a partir das 19h +++ Coritiba e Grêmio se enfrentam no Couto Pereira, às 18h30h. Os dois jogos são pela 32ª rodada do Brasileirão A.

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