Empretec Rural entra na reta final de inscrições em Rolim de Moura; prazo termina em 9 de novembro

Por ASSESSORIA

Publicada em 26/10/2026 às 14h41

A Prefeitura de Rolim de Moura reforça o lembrete aos interessados em participar do Seminário Empretec Rural: as inscrições estão na reta final e seguem somente até o dia 9 de novembro de 2026. A capacitação oferece 30 vagas e representa uma oportunidade para quem deseja desenvolver habilidades empreendedoras, aprimorar a gestão da propriedade e identificar novas possibilidades de crescimento e geração de renda no campo.

O seminário será realizado de 23 a 28 de novembro de 2026, com carga horária de 60 horas, em uma imersão de seis dias, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As atividades ocorrerão no Auditório do Sebrae, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 2190, Centro, em Rolim de Moura.

A formação é promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE) e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), em parceria com o Sebrae. O público-alvo são produtores rurais e pessoas com vínculo familiar com o produtor responsável pela atividade rural, conforme os critérios de inscrição e seleção.

Como se inscrever

A pré-inscrição pode ser realizada pela internet, por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/iDSLsWxRLU. Também é possível procurar presencialmente a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

O prazo de 9 de novembro também é a data-limite para a entrega da documentação necessária à habilitação. São exigidas cópias simples ou digitalizadas do RG e CPF, número de telefone para contato, comprovante de residência em Rolim de Moura, Inscrição de Produtor Rural (CAF) e, quando a inscrição for realizada por terceiro, comprovação do vínculo de parentesco com o produtor rural responsável pelo cadastro.

Após essa etapa, as entrevistas de seleção serão realizadas pelo Sebrae entre os dias 9 e 13 de novembro, mediante agendamento. A seleção contará com critérios classificatórios e eliminatórios.

A Prefeitura orienta os interessados a não deixarem a inscrição para a última hora, considerando o prazo para reunir e entregar os documentos exigidos. A participação no Empretec Rural é uma oportunidade de investir em conhecimento, fortalecer a atividade rural e desenvolver competências que podem contribuir para uma gestão mais eficiente e sustentável dos negócios no campo.