Em Rondônia, onde Flávio venceu com quase 70%, petistas comemoram a reeleição de Lula nas ruas e nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/10/2026 às 14h54

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial levou lideranças e militantes do PT de Rondônia às ruas e às redes sociais na noite de domingo (25), mesmo com o resultado contrário no estado. Com 100% das seções totalizadas, Lula teve 51,79% dos votos válidos no país, 64.256.232 votos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, que somou 59.826.041. Em Rondônia, o quadro se inverteu: Flávio recebeu 69,61% dos votos válidos, 674.382, e Lula ficou com 30,39%, 294.446.

A ex-senadora e deputada eleita Fátima Cleide foi uma das primeiras a se manifestar. Em vídeo publicado às 21h, com a bandeira do Brasil nas mãos, ela comemorou o resultado. “Eu estou muito feliz com essa vitória, que é a vitória das nossas vidas. Eu considero que hoje é a noite mais feliz das nossas vidas”, disse. Na sequência, listou adversários que, na avaliação dela, foram derrotados junto com a candidatura de oposição: “Nós vencemos, nós vencemos as Big Techs, nós vencemos as bets, nós vencemos a Tim, vencemos a Azul, a Gol, o transporte em Salvador, o transporte em São Paulo, nós vencemos o Trump, nós vencemos porque o povo foi para a rua defender a democracia.”

No mesmo vídeo, Fátima Cleide mencionou um episódio de violência na capital. “O Brasil não é fascista, o Brasil não quer saber de violência e, aliás, eu quero já condenar a violência que nós já soubemos que aconteceu aqui em Porto Velho e na Pinheiro Machado agora há pouco”, afirmou. Ela também atacou o grupo político do candidato derrotado: “O bolsonarismo tem que ser extirpado, porque não há como conviver com pessoas violentas que só pensam em matar aqueles que pensam diferente.”

A petista dedicou parte da fala aos eleitores mais velhos e contou a história de uma parente. “Muito obrigada em nome do presidente Lula por todo mundo que foi pra rua, pela nossa juventude, pelos mais experientes, pelos nossos idosos que saíram de casa muitas vezes de cadeira de roda, com oxigênio, mas fizeram questão de votar, como a minha tia Tereza, que disse: pode ser a minha última vez, o meu último voto, mas se o Lula estivesse nos Estados Unidos, eu ia lá votar nele de novo”, relatou. Para ela, a virada foi da juventude: “Essa virada é da juventude brasileira, essa virada é do povo brasileiro.”

Já na madrugada de segunda-feira (26), Fátima Cleide voltou a publicar, desta vez com microfone na mão, no meio da militância reunida na rua. “Boa noite, Rondônia! Essa é a noite mais importante das nossas vidas. Nós vencemos!”, gritou para o público. Ela afirmou que os apoiadores não pretendem deixar as ruas: “Nós somos a galera do amor, nós somos a galera da luta, nós somos a galera da paz. E como queremos uma sociedade em paz, nós avisamos que não iremos sair das ruas.”

Em Porto Velho, a sede do PT foi o ponto de encontro. A ex-candidata ao Senado Luciana Oliveira gravou um vídeo de dentro do prédio, pouco antes da 1h. “Eu vim gravar aqui de dentro da sede do PT em Porto Velho, porque lá fora tá explodindo de gente, é muita gente”, contou. “Mas é choro de alegria, é um choro de agradecimento, agradecimento à militância do PT, agradecimento à juventude do PT, agradecimento a todos e todas que ajudaram a reeleger Lula pela quarta vez.”

Luciana destacou o fato de esta ter sido a última candidatura de Lula ao Planalto. “Lula é esse gigante que infelizmente a gente votou pela última vez, mas esses quatro anos de Lula vão fazer muito pelo Brasil, vão tirar o Brasil do abismo”, afirmou. Ela também citou o ministro Cássio Nunes: “Lula venceu também o Cássio Nunes, que adiou o quanto pode a sua decisão. Lula venceu com a força das ruas. Respeita!” Horas antes, Luciana havia publicado um vídeo da militância petista cantando “Romaria”, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, em Porto Velho. Na legenda, escreveu: “A padroeira abençoou o Brasil!”

Também usou as redes Expedito Netto, que publicou um vídeo às 20h56, poucos minutos depois de confirmada a vitória. “Hoje a vitória não foi do presidente Lula. A vitória foi do Brasil, a vitória foi do povo, a vitória foi de quem realmente trabalha para esse país, quem realmente faz esse país crescer, quem realmente acredita que a política pode mudar a sua realidade”, declarou.

Na manhã de segunda-feira, a deputada estadual Cláudia de Jesus, eleita no mesmo pleito, gravou agradecimento ao eleitorado rondoniense. “Fico muito feliz, eu sempre fui eleitora e trabalhei pelo presidente Lula, porque entendo que o projeto do presidente Lula é o projeto do povo”, disse. Ela afirmou que a bancada petista no estado vai buscar diálogo com o governo federal. “Então, quero dizer que em Rondônia nós temos duas representantes aqui do Partido dos Trabalhadores e que nós temos compromisso com a democracia, nós temos compromisso com Rondônia e nós vamos sim estar dialogando com o presidente Lula para cada dia ver Rondônia em um patamar onde ela realmente merece ficar”, declarou.

Assim como Fátima Cleide e Luciana Oliveira, Cláudia de Jesus atribuiu à juventude papel decisivo no segundo turno. “Não poderia finalizar aqui sem parabenizar a nossa juventude, que deu as caras, que foi pra rua, que aqui em Rondônia fez toda a diferença. O protagonismo de vocês foi essencial nessa campanha para que o nosso presidente Lula saísse vitorioso”, afirmou. Na legenda da publicação, a deputada defendeu que “agora é tempo de união, respeito e diálogo”.

Lula também fez dos jovens e dos idosos o centro do agradecimento, em vídeo publicado no perfil oficial. “Eu queria agradecer ao povo brasileiro a generosidade que eles têm comigo há muito tempo. E nesse segundo turno, agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia”, disse o presidente reeleito. Segundo ele, o país registrou nesta eleição o menor número de abstenções e de votos nulos da história. No total, foram 128.236.074 votos no segundo turno em todo o país, sendo 1.430.496 em branco e 2.723.305 nulos, de um eleitorado apto de 158.745.502 pessoas.