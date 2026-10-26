Consultorias fortalecem permanência dos pequenos negócios em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 26/10/2026 às 15h46

Em Rondônia, os pequenos negócios que contam com consultorias do Sebrae apresentam maiores chances de permanecer em atividade ao longo dos anos. Estudo do Sebrae Nacional revela que 75,3% das empresas atendidas no estado seguem ativas após cinco anos, enquanto entre os empreendimentos sem acompanhamento especializado o percentual é de 54,3%.

Os dados fazem parte do estudo Avaliação de Impacto da Consultoria Sebrae na Sobrevivência dos Pequenos Negócios: Uma Análise para o Brasil e suas Unidades da Federação, elaborado pelo Núcleo de Pesquisa e Gestão do Conhecimento da Unidade de Estratégia e Transformação do Sebrae Nacional. A pesquisa analisou mais de 15,8 milhões de empresas brasileiras, incluindo 663,9 mil negócios atendidos pela instituição, para avaliar os efeitos da consultoria na continuidade das atividades empresariais.

Consultoria faz diferença na sobrevivência das empresas

Em âmbito nacional, 77,2% dos pequenos negócios atendidos permanecem ativos após cinco anos, enquanto entre as empresas que não receberam consultoria o índice é de 55,3%. A diferença de 21,9 pontos percentuais evidencia os impactos do acompanhamento especializado na sustentabilidade dos empreendimentos.

O estudo também identificou uma redução de 68,4% no risco de encerramento das atividades entre os negócios atendidos. Segundo a análise, os benefícios tendem a se ampliar ao longo do tempo, reforçando o papel da orientação técnica no apoio à gestão e à tomada de decisões.

Resultados expressivos em Rondônia

No estado, os efeitos positivos das consultorias já aparecem nos primeiros anos de atividade. Entre os pequenos negócios atendidos, 97,4% permanecem ativos após um ano da abertura da empresa, enquanto entre os não atendidos a taxa é de 82,6%.

Após cinco anos, a taxa de sobrevivência alcança 75,3% entre os negócios que receberam consultoria, contra 54,3% entre aqueles sem acompanhamento, uma diferença de 21 pontos percentuais.

Os indicadores mostram que o suporte especializado contribui para aprimorar a gestão, o planejamento e a capacidade de adaptação às mudanças do mercado, fatores essenciais para a longevidade dos empreendimentos.

Benefícios alcançam diferentes perfis de empresas

A pesquisa também identificou impactos positivos entre diferentes portes empresariais. Entre os microempreendedores individuais (MEI), 64,9% dos negócios atendidos permanecem ativos após cinco anos, enquanto entre os que não receberam consultoria o percentual é de 33,7%.

Já entre as microempresas e empresas de pequeno porte (MPE), a taxa de sobrevivência alcança 85,2% nos negócios atendidos, frente a 69,5% entre aqueles sem acompanhamento especializado.

Os resultados reforçam a importância de soluções personalizadas para apoiar empreendedores na organização da gestão, no planejamento do crescimento e na superação dos desafios do ambiente empresarial. A avaliação demonstra que a consultoria especializada contribui para ampliar a competitividade, aumentar as chances de permanência no mercado e gerar impactos positivos na economia.

Mais informações sobre o estudo estão disponíveis na plataforma DataSebrae, no portal de Avaliação de Impacto do Sebrae.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).