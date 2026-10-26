Prefeitura de Porto Velho instala abrigos para gatos em espaços públicos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/10/2026 às 16h17

Porto Velho vem ampliando as ações de proteção animal nos últimos dois anos, com iniciativas que incluem a instalação de comedouros e bebedouros em espaços públicos e a implantação da primeira Clínica de Bem-Estar Animal da Região Norte.

A novidade agora é a instalação de abrigos para gatos no Skate Parque, destinados a acolher e proteger os animais que circulam pelo local.

Segundo a servidora da Emdur Lohany Adrian, cães e gatos são abandonados indevidamente no parque, e o município acaba assumindo a responsabilidade pelo acolhimento até que os animais encontrem um lar definitivo.

“Com essa nova estrutura podemos dar abrigo aos gatos. Nós acolhemos, protegemos e fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas pedimos que os cidadãos procurem os meios formais para entregar um animal que não possam mais cuidar, e não apenas abandoná-los em um parque”, disse Lohany.

Lohany Adrian orientou a população a evitar o abandono de animais e buscar meios adequados de acolhimento.

O prefeito Léo Moraes destacou a iniciativa e reafirmou o compromisso da gestão com a causa animal.

“É uma medida simples, mas com muito afeto e responsabilidade. Vale lembrar que todo o local está monitorado por câmeras, o que garante a integridade do patrimônio público e dos animais”.

Os abrigos têm capacidade para acolher até cinco gatos. A proposta é ampliar a iniciativa para o Parque Circuito e o Parque da Cidade, estendendo a proteção aos animais comunitários que vivem nesses espaços.