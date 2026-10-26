Proprietários de veículos com placa final zero devem regularizar o licenciamento até 29 de outubro

Por Jarlana Davy

Publicada em 26/10/2026 às 17h01

Quem pretende aproveitar o feriadão para viajar ou visitar familiares deve incluir um item importante na lista de preparativos – verificar se o licenciamento do veículo está em dia. Em Rondônia, os proprietários de veículos com placa final zero têm até o dia 29 de outubro para regularizar o Licenciamento Anual, conforme o calendário estabelecido pela Portaria nº 30, de 5 de janeiro de 2017.

A recomendação é não deixar a atualização para os últimos dias. Além de ser obrigatório para a circulação do veículo, o licenciamento garante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento exigido em fiscalizações de trânsito.

A atenção deve ser redobrada neste período, já que o dia 30 de outubro será ponto facultativo, quando não haverá atendimento nos órgãos públicos. Com a proximidade do feriado nacional (2), eventual atraso na regularização pode gerar transtornos para quem pretende pegar a estrada.

CENTRAL DE SERVIÇOS

Para facilitar o acesso ao serviço, a taxa de licenciamento pode ser emitida de forma rápida e segura pela Central de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). O proprietário precisa informar apenas a placa e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para gerar a guia de pagamento, disponível por boleto bancário ou pix.

Após a quitação dos débitos vinculados ao veículo, o CRLV pode ser emitido digitalmente também pelo aplicativo CNH do Brasil.

DOCUMENTO ATUALIZADO

Antes de iniciar a viagem é importante que o condutor confira se os documentos do veículo e do condutor estão regularizados e acessíveis. Embora o CRLV digital tenha a mesma validade legal do documento impresso, a recomendação é que os proprietários emitam e mantenham uma cópia atualizada disponível, especialmente durante deslocamentos mais longos. A regularização antecipada evita contratempos, garante mais tranquilidade nas viagens e contribui para que o veículo circule dentro da legalidade.

Fotos: Alan David e Daiane Mendonça