Claudia Raia leva a São Paulo o musical

Por ig

Publicada em 26/10/2026 às 16h42

Com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e a direção de arte, a montagem tem Claudia Raia como protagonista e produtora, ao lado de Jarbas Homem de Mello, que interpreta Oswald de Andrade.

Existem artistas que retratam um país. E existem aqueles que ajudam a construí-lo no imaginário coletivo. Tarsila do Amaral pertence a esse grupo raro. Quase um século após a criação do Abaporu, obra que se tornou um dos maiores símbolos da cultura brasileira, sua visão estética continua moldando a forma como o Brasil é percebido, personagens e referências populares brasileiras em uma linguagem artística inédita, capaz de unir vanguarda internacional e identidade nacional. Mais do que uma das maiores pintoras da história do país, ela foi uma mulher à frente de seu tempo, protagonista de uma revolução dentro e fora de suas fronteiras. Foi Tarsila quem redefiniu cores, paisagens, cultural que redefiniu os rumos da arte brasileira.

Claudia Raia reencena essa narrativa e retorna aos palcos para uma turnê nacional da superprodução musical “Tarsila, A Brasileira”, que chega a São Paulo depois de passar por seis capitais. A turnê passa por São Paulo, no Theatro Municipal, nos dias 12 e 13 de dezembro. Além de protagonista, a atriz é produtora deste espetáculo 100% nacional. A montagem, com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e direção de arte, e a direção musical de Guilherme Terra, traz ainda Jarbas Homem de Mello dando vida a Oswald de Andrade.

“Arte e cultura são fundamentais porque carregam a nossa história e revelam quem somos enquanto identidade coletiva.Tarsila do Amaral é uma força feminina gigantesca na história do Brasil, uma mulher que ousou criar uma linguagem própria em um mundo que não esperava protagonismo feminino na arte. Ela não apenas pintou o Brasil, ela o reinventou. Tarsila representa essa coragem de romper padrões, de olhar para dentro e transformar isso em potência criativa. É sobre identidade, mas também sobre liberdade, sobre mulheres que criam mundos onde antes não existiam espaços para elas. Tarsila é a cara do Brasil e nos ensina a olhar para o que veio antes, não para repetir, mas para transformar e fazer surgir algo novo.”

A trajetória de Tarsila do Amaral segue despertando admiração e inspirando novas gerações. Para a Brasilprev, “apoiar este espetáculo é uma maneira de valorizar esse legado e aproximar sua obra e sua história de públicos de diferentes idades e regiões”, afirma Camilo Buzzi, diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev.

A realização de um evento dedicado a Tarsila do Amaral no Theatro Municipal de São Paulo ganha um significado especial por acontecer em um dos espaços mais emblemáticos da história do modernismo brasileiro. Palco da Semana de Arte Moderna de 1922, o Theatro foi cenário de um movimento que transformou a cultura nacional. Embora estivesse em Paris durante a Semana, Tarsila se aproximou do movimento modernista após retornar ao Brasil, naquele mesmo ano, e passou a integrar o Grupo dos Cinco, ao lado de Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia, tornando-se uma das principais referências da arte moderna brasileira.

Num verdadeiro passeio pelo início dos anos 1900, o público terá contato com ícones, como Anita Malfatti (Keila Bueno), Mário de Andrade (Renato Caetano) e Menotti Del Picchia (Ivan Parente), que, com Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, formaram o quinteto de modernistas que mudaram a história da arte brasileira.

Além deles, completam o elenco de 21 atores-cantores: Liane Maya, Caru Truzzi, Matheus Paiva, Renato Bellini, Danilo Barbieri, Fernanda Salla, Dion Seabra, Marcos Lanza, Marilice Cosenza, Alvinho de Pádua, Karine Bonifácio, Larissa Grajauskas, Estêvão Souz, Maysa Mundim, Fernanda Godoy e Guilherme Pereira.