Milton Cunha critica Virginia Fonseca e participação no Carnaval

Por ig

Publicada em 26/10/2026 às 16h38

Vi uma entrevista de Milton Cunha, carnavalesco de quatro costados, na qual ele fez críticas à participação de Virginia Fonseca no Carnaval.

Virginia tanto fez que acabou sendo nomeada rainha de bateria de uma escola de samba. Mas Milton afirmou que ela não sabe sambar e que aprender não seria uma tarefa fácil.

Que maldade do Milton!

Vamos lembrar do programa que Virginia apresentava no SBT. Para ser ruim, teria que melhorar muito! As virtudes de Virginia como apresentadora de televisão são tantas que chega a ser uma pena que tenham ficado tão escondidas.

Fiquei pensando também nos relacionamentos de Virginia e me perguntei o que teria acontecido para ela se separar de Vini Jr. Em determinadas situações, a pessoa acaba levando uma bola nas costas e, ao tentar reagir, termina marcando um gol contra.

Mas Virginia é jovem e ainda tem muito tempo para aprender com os próprios erros e, quem sabe, cometer outros pelo caminho.

Virginia não tem nada de burra. Pelo contrário, é inteligentíssima, embora, mesmo assim, cometa erros de estratégia.

Ninguém constrói a fortuna que ela construiu sem ter inteligência para os negócios. O problema é que inteligência e sucesso financeiro nem sempre são suficientes para garantir boas escolhas em todas as áreas da vida.