Marina Ruy Barbosa criando conteúdo adulto? Entenda

Por ig

Publicada em 26/10/2026 às 16h32

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, vai interpretar uma criadora de conteúdo adulto na série Obsessão, nova produção brasileira do Prime Video. Apesar da expectativa em torno do projeto, a plataforma ainda não divulgou a data de estreia da trama.

A série pretende explorar os bastidores da indústria de conteúdo adulto e também contará com Marco Pigossi e Any Gabrielly em papéis de destaque. A história começa com o misterioso desaparecimento de uma celebridade da plataforma fictícia Secredt Velvet, desencadeando uma série de acontecimentos que movimentam a narrativa.

Na produção, Marina dará vida a Lorena, uma criadora de conteúdo adulto que deseja levar uma vida comum, mas esconde uma realidade diferente daquela que aparenta. Quando desaparece em circunstâncias misteriosas, sua vida passa a ser cercada por incertezas e situações de risco, dando início aos principais conflitos da trama.

Marco Pigossi interpretará Miguel, um motorista de aplicativo apaixonado por Lorena. Determinado a encontrá-la e garantir sua segurança, ele embarcará em uma busca desafiadora, enfrentando obstáculos ao longo do caminho.

Já Any Gabrielly dará vida a Violeta, uma jovem impulsiva e corajosa que trabalha na plataforma Secret Velvet, mas mantém suas atividades em segredo da família. Ao se unir a Miguel na investigação sobre o desaparecimento de Lorena, ela também tentará superar os traumas do passado e descobrir o que realmente aconteceu com a personagem.

Sobre a série

Obsessão é produzida pela Coiote e contará com direção geral de Gabriela Amaral Almeida e Philippe Barcinski.

De acordo com Julia Priolli, do Amazon MGM Studios no Brasil, a equipe abordará o mundo do conteúdo de forma responsável, usando todo um contexto para uma boa história de suspense.

“Explorar os bastidores da indústria de conteúdo adulto na ficção exige responsabilidade e coerência”, disse.