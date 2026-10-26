Giro da Saúde da Mulher oferece exames e procedimentos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 26/10/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou neste sábado (24) o Giro da Saúde da Mulher, uma ação em alusão à campanha Outubro Rosa, voltada à ampliação do acesso a serviços de saúde direcionados ao público feminino. Os atendimentos ocorreram das 8h às 14h, no Centro de Especialidades Médicas Alfredo Silva, localizado na avenida 7 de Setembro, esquina com a avenida Rio Madeira.

Os atendimentos foram destinados às pacientes previamente convocadas pela Regulação Municipal, que compareceram ao local munidas de documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência, exames anteriores e encaminhamentos médicos. Durante a ação, as mulheres tiveram acesso a procedimentos como ultrassonografias, mamografias, consultas ginecológicas e inserção do Implanon, método contraceptivo de longa duração.

Acesso e cuidado

Após aguardar cerca de quatro a cinco meses e ser convocada pela Regulação Municipal, Emily Vitória, de 19 anos, realizou a inserção do Implanon neste sábado. Ela destacou a praticidade e a segurança do método contraceptivo de longa duração. “Ele é melhor do que remédio, porque às vezes a gente esquece ou perde a data. É uma segurança a mais”.

Moradora do bairro Eletronorte e mãe de um menino de um ano e quatro meses, Ana Clara também compartilhou sua experiência ao conseguir realizar o procedimento neste sábado. Após optar pelo método de longa duração, ela celebrou o atendimento: "Eu estava doida para parar de tomar o remédio. Agora que eu consegui, eu fiquei feliz".

A médica ginecologista e obstetra Dra. Silvie, que integrou a equipe de atendimento no Centro de Especialidades Médicas Alfredo Silva, enfatizou a relevância da mobilização e do cuidado contínuo com a saúde feminina. "O Outubro Rosa é um mês importante de alusão ao câncer de mama e onde colocamos a saúde da mulher em prioridade. Lógico que a saúde não deve ficar condicionada só a outubro, mas a prefeitura está fazendo isso por nós. Você, mulher, precisa se tocar: vamos fazer exame de mama, colher preventivo, cuidar do planejamento familiar e da nossa saúde. Vamos aproveitar o Giro da Saúde da Mulher", destacou a especialista.

Cuidado com a saúde da mulher

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde e fortalecer as ações de prevenção e cuidado após o sucesso da mobilização deste sábado. "Cuidar da saúde da mulher é uma das prioridades da gestão. A realização de ações como esta demonstra nosso compromisso em ampliar o acesso aos serviços, facilitar a realização de exames e garantir que mais mulheres tenham acompanhamento e atendimento adequado. O Outubro Rosa reforça essa conscientização, mas o cuidado com a saúde precisa estar presente durante todo o ano", afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que o Giro da Saúde da Mulher não foi uma iniciativa isolada e que a Semusa já trabalha no planejamento de novas ações voltadas ao público feminino. "O sucesso desta edição reforça que estamos no caminho certo. Estamos planejando novos Giros da Saúde da Mulher para ampliar ainda mais o acesso aos serviços e atender às necessidades da população feminina. Essa não foi uma ação isolada nem ficou restrita ao Outubro Rosa. Queremos dar continuidade a essa iniciativa, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher ao longo de todo o ano", destaca a secretária.

A Semusa reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados junto à rede municipal para facilitar a comunicação em futuras edições e campanhas.