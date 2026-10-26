Campanha “Cuidando de Quem Cuida” leva exames preventivos a profissionais do João Paulo II e Cemetron

Por Jhon Silva

Publicada em 26/10/2026 às 16h21

Quem dedica o dia a cuidar da saúde de outras pessoas também precisa de atenção e cuidados. Com esse objetivo, a campanha “Cuidando de Quem Cuida” está oferecendo exames preventivos aos profissionais do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), em Porto Velho.

A iniciativa começou no dia 21 de outubro e segue até o próximo dia 28, com a expectativa de atender cerca de 100 trabalhadoras. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, que disponibilizou profissionais de enfermagem e kits para a coleta do exame DNA-HPV.

O exame permite identificar a presença do papilomavírus humano (HPV), associado ao desenvolvimento do câncer do colo do útero, contribuindo para a prevenção e o encaminhamento das pacientes para acompanhamento, quando necessário.

CUIDADO COM AS PROFISSIONAIS

A campanha busca facilitar o acesso à prevenção, especialmente para as trabalhadoras que enfrentam longas jornadas nos hospitais e nem sempre conseguem reservar um horário para cuidar da própria saúde.

A coordenadora da Saúde do Servidor, Maria Beleza, explicou a importância da iniciativa.

Maria Beleza reforçou a importância da prevenção e do cuidado com a saúde das servidoras

“Muitas dessas profissionais passam o dia cuidando de pacientes e acabam deixando a própria saúde para depois. Essa campanha é uma forma de cuidar de quem cuida, oferecendo a oportunidade de realizar o exame no próprio local de trabalho. A prevenção é fundamental para identificar possíveis alterações e buscar acompanhamento o quanto antes”.

“Cuidar da saúde dos profissionais também é uma prioridade. Essa parceria facilita o acesso aos exames preventivos e reforça a importância do diagnóstico precoce”, destacou o prefeito Léo Moraes.

ATENDIMENTOS

No Hospital João Paulo II, os atendimentos desta sexta-feira (23) acontecem das 8h às 13h e das 13h às 16h.

A programação continua na segunda-feira (26), das 13h às 16h, e na quarta-feira (28), das 19h às 22h.

O Cemetron também recebe a ação, com atendimentos no período da tarde, conforme a organização das equipes responsáveis.

A campanha reforça a importância dos cuidados preventivos e chama a atenção para a saúde das mulheres que atuam diariamente no atendimento à população. A proposta é incentivar que essas profissionais também priorizem a própria saúde, mesmo diante da rotina intensa de trabalho.