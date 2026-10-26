Centro de Convivência promove Dia de Lazer no encerramento do Mês da Pessoa Idosa  

Por Adaides Batista

Publicada em 26/10/2026 às 16h09

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), promoveu, na sexta-feira (23), o Dia de Lazer, atividade que integrou a programação de encerramento do Mês da Pessoa Idosa, desenvolvida pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O evento foi realizado na ASPRA, com atividades até as 15h, proporcionando momentos de descontração, diversão e integração entre os participantes. A iniciativa teve como objetivo incentivar a convivência social e contribuir para o bem-estar das pessoas idosas.

A ação fez parte da programação promovida pela Semias para incentivar o envelhecimento ativo e saudável, por meio de atividades que favorecem a interação, o fortalecimento de vínculos e a participação social.

O CCI também desenvolve atividades regulares voltadas à convivência, à autonomia e à saúde física e emocional das pessoas idosas, oferecendo oportunidades de participação em diferentes momentos de lazer e integração.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância de promover atividades que contribuam para a inclusão e a qualidade de vida da população idosa.

Iniciativa promove lazer e convivência social, fortalecendo os vínculos entre as pessoas idosas

“Promover momentos de lazer e convivência é também garantir direitos e fortalecer a inclusão social. Nosso trabalho é ampliar as oportunidades para que os idosos tenham uma vida mais ativa, participativa e digna, com acesso a atividades que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida”.

A realização do Dia de Lazer integrou as ações do município voltadas à participação das pessoas idosas em atividades recreativas e de convivência, que contribuem para o fortalecimento dos vínculos sociais.

A coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Sabrina Bianca, ressaltou a importância do lazer e da socialização para o bem-estar dos participantes.

“Esse momento foi preparado para proporcionar alegria, integração e bem-estar aos nossos idosos. Atividades como essa fortalecem amizades, estimulam a convivência e mostram que envelhecer também é viver novas experiências, com disposição, acolhimento e felicidade”.

O Dia de Lazer encerrou a programação do Mês da Pessoa Idosa, que reuniu atividades voltadas à convivência e à participação social dos frequentadores do CCI. A unidade mantém ações destinadas ao envelhecimento ativo e à integração entre os participantes.