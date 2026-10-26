Prefeitura informa que será realizado o recadastramento dos túmulos e jazigos dos cemitérios municipais 

A Prefeitura de Ariquemes informa que será realizado o recadastramento dos túmulos e jazigos dos cemitérios municipais São Francisco de Assis e São Sebastião.
Período: 26 de outubro a 2 de novembro
Local de atendimento: Cemitério São Sebastião
Horário: das 7h30 às 12h e das 14h às 17h.
Documentos necessários:
Documento do responsável (RG e CPF);
Informações da pessoa sepultada;
Documento, comprovante ou identificação do túmulo/jazigo, se houver;
Outros documentos ou informações disponíveis sobre a sepultura.
Pedimos à população que leve os documentos e as informações que tiver em mãos para facilitar o procedimento.
Mais informações: (69) 99934-8647.
Sua colaboração é fundamental para manter os registros atualizados e contribuir para a regularização dos espaços nos cemitérios municipais.
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