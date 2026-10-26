Prefeitura informa que será realizado o recadastramento dos túmulos e jazigos dos cemitérios municipais 

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 15h35

A Prefeitura de Ariquemes informa que será realizado o recadastramento dos túmulos e jazigos dos cemitérios municipais São Francisco de Assis e São Sebastião.

Período: 26 de outubro a 2 de novembro

Local de atendimento: Cemitério São Sebastião

Horário: das 7h30 às 12h e das 14h às 17h.

Documentos necessários:

Documento do responsável (RG e CPF);

Informações da pessoa sepultada;

Documento, comprovante ou identificação do túmulo/jazigo, se houver;

Outros documentos ou informações disponíveis sobre a sepultura.

Pedimos à população que leve os documentos e as informações que tiver em mãos para facilitar o procedimento.

Mais informações: (69) 99934-8647.

Sua colaboração é fundamental para manter os registros atualizados e contribuir para a regularização dos espaços nos cemitérios municipais.

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