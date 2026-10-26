Prefeitura assegura crianças em sala de aula em Vista Alegre do Abunã

Por Letícia Regis

Publicada em 26/10/2026 às 15h52

Moradora do Distrito de Vista Alegre do Abunã, distante cerca de 259 quilômetros de Porto Velho, a dona de casa, Meiry Anne, enfrentava dificuldades para conseguir colocar o filho Lucas Graeff, de 5 anos, na escola. Desde os 10 meses de idade da criança, ela procura uma oportunidade. A solução veio com uma resposta da Prefeitura para todos os moradores da região.

“Foi importantíssimo pra mim conseguir essa vaga, foi um alívio no financeiro e uma preocupação a menos, já que sabemos que aqui terá um ensino adequado para o meu filho”.

Por meio do programa Mais Educação Infantil, a Prefeitura de Porto Velho, está garantindo a oportunidade de acesso à escola para 70 crianças do Distrito, com atuação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Para não deixar nenhuma criança fora da escola, a gestão municipal fez a inserção dos alunos na Escola Arca de Noé, instituição privada credenciada pelo município. Alternativa que representa um avanço para famílias que buscavam uma vaga na rede de ensino e enfrentavam dificuldades para garantir o acesso à educação infantil.

A ação é resultado de uma busca ativa realizada pela Semed, que identificou 115 crianças fora da rede de ensino no distrito e acendeu um alerta sobre a necessidade de ampliar o atendimento na região.

Além da segurança de contar com uma instituição que já conhecem, Meiry Anne destaca que a oportunidade permitirá a Lucas manter o ritmo de aprendizagem e ampliar o convívio social, conhecendo outras crianças e construindo novas amizades.

A importância desse contato também é destacada por Edna Fante, mãe, avó atípica e representante da Comunidade Atípica da Ponta do Abunã (CAPA). Para ela, o acesso à escola pode fazer diferença no desenvolvimento das crianças e na rotina de famílias que enfrentam desafios adicionais para garantir o cuidado e a inclusão dos filhos.

“Eu que faço parte de uma família atípica, sei das dificuldades que meu neto tem para interagir com outras crianças. Conseguir matricular ele aqui pelo município vai ser de uma ajuda enorme”.

Edna explica que muitas famílias atípicas não encontram o apoio necessário e, em algumas situações, não têm com quem deixar as crianças para cumprir seus compromissos. Por isso, a oferta de vagas gratuitas em uma escola privada credenciada pelo município, ainda no último trimestre do ano letivo, representa um apoio importante para essas famílias.

Para Miriam Pereira, diretora do Departamento de Gestão Escolar (DGE), a presença dos responsáveis nesse primeiro momento reforça a importância da parceria entre a escola, o poder público e as famílias.

“Nós solicitamos a presença dos pais para esse primeiro dia da inserção desses alunos e ficamos muito felizes de vê-los aqui, ver que deu certo. As crianças são as mais beneficiadas, porque elas vão ter um desenvolvimento melhor e entrar no ritmo da aprendizagem. Nosso foco é que todas as crianças identificadas entrem ainda esse ano e zerar a fila aqui no distrito”.

Ampliação do acesso à educação infantil

O Programa Mais Educação Infantil foi criado pela Lei Complementar nº 936, de março de 2023, e regulamentado pelo Decreto nº 22.198/2026. A iniciativa permite ampliar a oferta de vagas por meio do credenciamento de instituições privadas para atender gratuitamente crianças que não conseguiram acesso à rede pública.

Atualmente, dez escolas estão cadastradas e aptas a participar do programa, com capacidade para atender até mil crianças. Dessas instituições, nove estão na zona urbana e uma na zona rural. Em Vista Alegre do Abunã, a Escola Arca de Noé disponibiliza 120 vagas, das quais 70 já foram ocupadas nesta primeira etapa, contemplando alunos do Pré I e do Pré II.

O prefeito Léo Moraes destaca que ampliar o acesso à educação infantil significa investir no futuro das crianças e oferecer melhores condições para que as famílias enfrentem os desafios do dia a dia.

“É uma alegria poder proporcionar educação às crianças que precisam e dar mais tranquilidade às famílias. A escola é um espaço de aprendizado, mas também de convivência, inclusão e construção de amizades. Quando garantimos esse acesso, contribuímos para o desenvolvimento das crianças e para uma sociedade mais acolhedora, em que todos tenham a oportunidade de aprender e crescer”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, reforça que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações para ampliar o atendimento educacional no distrito. Segundo ele, a intenção é manter o programa até o próximo ano, enquanto o município avança no planejamento de novas estruturas para atender à população.

“Nosso compromisso é dar continuidade ao Programa Mais Educação Infantil até o próximo ano, ampliando as oportunidades para as crianças que ainda precisam de uma vaga. Paralelamente, estamos trabalhando para avançar na construção de duas unidades escolares municipais até 2028, fortalecendo a estrutura da educação e ampliando a capacidade de atendimento em Vista Alegre do Abunã”.

Novas oportunidades de matrícula

As famílias que ainda não conseguiram uma vaga terão uma nova oportunidade de realizar o cadastro. A Semed disponibilizará um novo link destinado às crianças residentes em Vista Alegre do Abunã que ainda não conseguiram acesso à pré-escola. A previsão é que a segunda chamada ocorra em novembro.

O link será divulgado à comunidade pela Escola Arca de Noé e pela Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Casaroto Abati, localizada no distrito de Vista Alegre do Abunã.

Após o preenchimento do cadastro, a Semed orientará as famílias sobre os procedimentos para encaminhamento às vagas disponíveis, conforme os critérios e as condições estabelecidos pelo programa. É importante ressaltar que o cadastro representa uma etapa do processo e não garante, por si só, a matrícula imediata.

A Divisão de Educação Infantil (DIEI), vinculada à Secretaria Municipal de Educação, será responsável por orientar e esclarecer dúvidas sobre o cadastro, a disponibilização de vagas e os encaminhamentos necessários para a matrícula.

Com a ampliação do acesso à pré-escola, a Prefeitura busca atender às crianças identificadas pela busca ativa e fortalecer o vínculo entre educação, inclusão e desenvolvimento infantil. Para as famílias contempladas, a chegada à sala de aula representa mais do que uma vaga: é a possibilidade de oferecer aos filhos novas experiências, aprendizado e oportunidades para o futuro.