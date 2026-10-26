Sônia Mendes mostra que deficiência não limita sua capacidade de trabalhar

Por Jhon Silva

Publicada em 26/10/2026 às 16h03

“Todo mundo passa por algum problema, e a gente nunca sabe o que o outro está enfrentando. Por isso, precisamos ter mais empatia, ser gentis e dar um bom dia.” A mensagem é de Sônia Mendes, de 54 anos, que há 37 anos dedica sua vida ao serviço público de Porto Velho. Cadeirante desde a adolescência, ela construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela superação de barreiras e pelo compromisso de atender bem as pessoas.

Auxiliar administrativa da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Sônia atua na área de saúde do servidor. Sua história ganha destaque neste Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, data que reconhece os profissionais responsáveis pelo funcionamento dos serviços oferecidos à população.

VIDA TRANSFORMADA

Sônia tinha apenas 17 anos quando sofreu um assalto que mudou sua vida. Durante a ação criminosa, em que o assaltante tentou levar seu tênis, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo que lesionou sua medula e provocou a perda dos movimentos das pernas.

A partir daquele momento, precisou se adaptar a uma nova realidade. Além das mudanças na rotina, enfrentou dificuldades de acessibilidade e mobilidade, especialmente para se deslocar até o trabalho.

Mesmo diante dessas dificuldades, Sônia deu continuidade à sua trajetória profissional. Ao longo dos anos, encontrou no serviço público uma oportunidade de exercer sua profissão, conquistar independência e contribuir com a sociedade.

“Poder trabalhar, ter saúde e continuar trabalhando durante todo esse tempo é muito bom. É maravilhoso ter o nosso trabalho e poder pagar nossas contas”.

Para a servidora, a atividade profissional representa não apenas uma fonte de renda, mas também a possibilidade de manter sua independência e participar ativamente da sociedade.

37 ANOS DE DEDICAÇÃO

Formada em Psicologia e especialista na área de deficiência, Sônia defende a empatia e o respeito como caminhos para a inclusão

Sônia ingressou na Prefeitura quando ainda existia uma modalidade de contratação que ela compara à de estagiários atualmente. Desde então, permaneceu no serviço público municipal e construiu sua carreira como auxiliar administrativa.

Ao longo de quase quatro décadas, acompanhou mudanças na administração e na forma de atendimento aos servidores. Hoje, sua rotina envolve o contato com colegas que procuram os serviços da Semad.

Para ela, trabalhar também representa autonomia, convivência e a oportunidade de mostrar que pessoas com deficiência possuem capacidade profissional e devem ter as mesmas oportunidades.

“Meu dia a dia é como o de qualquer outra pessoa. A diferença é que tenho minha condição e preciso me adaptar a algumas situações, mas continuo trabalhando e fazendo minhas atividades”.

DESAFIOS DA ACESSIBILIDADE

Mesmo com tantos anos de experiência, Sônia reconhece que ainda existem barreiras que dificultam a rotina das pessoas com deficiência.

Uma das principais é o transporte público. Segundo a servidora, nem sempre os veículos e as condições de deslocamento atendem às necessidades de quem utiliza cadeira de rodas.

A experiência de Sônia também contribuiu para ampliar seu olhar sobre a inclusão. Além da carreira na Prefeitura, ela se formou em Psicologia, possui pós-graduação em Avaliação Psicológica, especialização na área de pessoas com deficiência e continua investindo nos estudos.

Por conhecer a realidade de quem enfrenta barreiras de acessibilidade, ela defende que o respeito deve começar nas atitudes mais simples do cotidiano.

“É preciso ter mais empatia. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Ser gentil, cumprimentar e tratar bem quem chega faz muita diferença”.

Para Sônia, essas atitudes são fundamentais tanto nas relações entre colegas quanto no atendimento à população, especialmente quando envolvem pessoas que enfrentam dificuldades nem sempre percebidas por quem está ao redor.

O VALOR DE ATENDER BEM

Léo Moraes afirmou que a gestão busca valorizar os servidores, respeitar as diferenças e garantir condições dignas de trabalho

Para Sônia, o serviço público vai além das atividades administrativas. Cada pessoa que procura atendimento carrega uma necessidade, uma dúvida ou um problema que merece atenção.

É nesse contato diário que ela encontra satisfação em sua profissão.

“Chegar de manhã, encontrar alguém precisando de ajuda e poder atender aquela pessoa é muito bom. É maravilhoso poder fazer isso”, afirmou.

A trajetória da servidora também reforça a importância de ambientes de trabalho acessíveis, capazes de oferecer condições adequadas para que profissionais com deficiência exerçam suas funções.

A secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, ressaltou a contribuição de Sônia para o serviço público.

“A história da Sônia representa dedicação e compromisso. São 37 anos de trabalho que mostram a importância de reconhecer nossos servidores e de fortalecer um ambiente de respeito, acessibilidade e oportunidades para todos”.

RECONHECIMENTO AOS SERVIDORES

Celebrado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é uma oportunidade para reconhecer profissionais que atuam em áreas como saúde, educação, assistência social e administração, garantindo o atendimento diário à população.

Desde janeiro de 2025, a Prefeitura de Porto Velho adotou medidas de valorização do funcionalismo, entre elas reajustes remuneratórios, atualização de benefícios e o anúncio de sete concursos públicos para diferentes áreas da administração municipal.

Para o prefeito Léo Moraes, reconhecer os servidores também significa respeitar suas diferentes trajetórias e necessidades.

“A Sônia nos mostra que dedicação e capacidade não são definidas por uma deficiência. Queremos uma Prefeitura que valorize seus profissionais, respeite as diferenças e ofereça condições para que todos possam desenvolver seu trabalho com dignidade”.

MENSAGEM

Aos 54 anos, Sônia continua sua rotina na Semad com a experiência de quem conhece tanto os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência quanto a responsabilidade de atender outros servidores.

Sua trajetória também chama atenção para a necessidade de ampliar a acessibilidade e combater atitudes que dificultam a participação das pessoas com deficiência no ambiente profissional.

No Dia do Servidor Público, a mensagem que ela compartilha com os colegas é simples: respeito, gentileza e empatia devem fazer parte de cada atendimento.