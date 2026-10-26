Sine Municipal oferece vagas de emprego e atendimento gratuito em Porto Velho

Quem está em busca do primeiro emprego, deseja retornar ao mercado de trabalho ou procura uma nova oportunidade profissional pode contar com os serviços do Sine Municipal de Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), mantém o atendimento, aproximando trabalhadores das empresas que estão contratando.
As vagas são disponibilizadas conforme a demanda das empresas e contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Como novas oportunidades surgem e outras são preenchidas diariamente, a orientação é consultar a relação de vagas com frequência.
CONSULTA PELA INTERNET
Uma das formas mais práticas de acompanhar as oportunidades é pelo portal oficial da Prefeitura, no endereço:
https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas
Na página, o trabalhador pode consultar as funções disponíveis, verificar os requisitos exigidos pelas empresas e encaminhar o currículo para as oportunidades de seu interesse.
ATENDIMENTO PRESENCIAL
Léo Moraes afirmou que o Sine Municipal aproxima trabalhadores e empresas
Quem prefere atendimento presencial pode procurar uma das duas unidades do Sine Municipal:
Centro: rua General Osório, nº 81.
Zona Leste: Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706.
Para buscar atendimento, é importante apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e comprovantes de experiência profissional, quando exigidos pela empresa.
Informações também podem ser obtidas pelos telefones (69) 3901-3213 e (69) 3901-3181.
O Sine Municipal orienta os trabalhadores a manterem seus currículos atualizados e acompanhar regularmente as oportunidades, aumentando as possibilidades de encontrar uma vaga compatível com sua experiência e qualificação.
O prefeito Léo Moraes afirmou que o serviço facilita o acesso ao mercado de trabalho e contribui para a geração de renda no município.
“Nosso compromisso é criar caminhos para que mais pessoas consigam uma colocação profissional. O Sine Municipal oferece orientação gratuita e aproxima trabalhadores e empresas, contribuindo para a geração de renda e mais qualidade de vida para as famílias de Porto Velho”.
Com o atendimento gratuito e permanente, o serviço facilita o acesso da população às oportunidades de emprego e contribui para a inserção de trabalhadores no mercado profissional de Porto Velho.
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