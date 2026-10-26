Nova Brasilândia do Oeste anuncia novos editais culturais para outubro, novembro e dezembro

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 14h58

Artistas, artesãos, produtores culturais e representantes de grupos e associações de Nova Brasilândia D’Oeste devem ficar atentos às próximas oportunidades de incentivo à cultura. O município prevê a publicação de três novos editais vinculados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com propostas voltadas à valorização da produção artística, ao fortalecimento das manifestações culturais e ao incentivo de projetos desenvolvidos pela comunidade.

O cronograma divulgado contempla iniciativas em diferentes áreas, desde as artes visuais até a produção audiovisual e o reconhecimento de grupos culturais tradicionais. A proposta é alcançar diferentes segmentos do setor, criando oportunidades para que artistas e organizações apresentem seus trabalhos e acompanhem as possibilidades de participação nos mecanismos públicos de fomento.

Festival das Artes abre a programação em outubro

O primeiro destaque é o Edital 02/2026 — Festival das Artes, com publicação prevista para o dia 28 de outubro. A iniciativa contempla diversas linguagens artísticas, incluindo artes visuais, artesanato, esculturas, bordados, pinturas, teatro, balé e capoeira.

A diversidade de áreas previstas demonstra a abrangência da programação cultural e a possibilidade de participação de profissionais e agentes ligados a diferentes expressões artísticas. Para quem desenvolve trabalhos individuais ou coletivos, o acompanhamento do edital será fundamental para conhecer os critérios de participação, os documentos exigidos e os procedimentos de inscrição.

Audiovisual terá edital previsto para novembro

Em novembro, está prevista a publicação do Edital 03/2026 — Audiovisual, destinado a iniciativas como videoclipes, documentários, curtas-metragens e outras produções artísticas do segmento.

O audiovisual ocupa um espaço importante na preservação da memória, no registro das manifestações culturais e na divulgação das histórias e identidades locais. O incentivo a esse setor também pode contribuir para ampliar as oportunidades de criação e fortalecer a atuação de produtores independentes.

Os interessados deverão acompanhar as orientações oficiais para verificar quais projetos poderão ser contemplados, os requisitos de inscrição e as condições estabelecidas para a seleção.

Cultura Viva prevê participação de grupos e associações

A programação tem continuidade em dezembro, com a previsão do Edital 04/2026 — Cultura Viva. A iniciativa contempla Pontos e Pontões de Cultura, grupos tradicionais e folclóricos, clubes e associações.

Esse segmento tem importância especial para iniciativas que preservam conhecimentos, tradições, costumes e manifestações populares. Ao valorizar a atuação coletiva, a política de fomento pode contribuir para a continuidade de atividades culturais e para o reconhecimento do trabalho desenvolvido por organizações e grupos comunitários.

A participação dependerá das regras e dos critérios definidos no edital, que deverão esclarecer as condições para apresentação das propostas.

Atenção aos prazos e às regras de inscrição

Com três editais previstos para o último trimestre de 2026, o planejamento antecipado pode fazer a diferença para os agentes culturais interessados. Organizar informações sobre o projeto, reunir documentos e acompanhar as publicações oficiais são medidas importantes para evitar imprevistos durante o período de inscrições.

Também é necessário observar que o anúncio do cronograma não substitui a leitura dos editais completos. Datas de inscrição, valores disponíveis, critérios de avaliação, documentos obrigatórios e demais condições devem ser confirmados nas publicações oficiais de cada chamada.

A divulgação é uma oportunidade para estimular a participação da comunidade cultural e ampliar o conhecimento sobre os mecanismos públicos de incentivo. Para que os recursos alcancem iniciativas alinhadas aos objetivos de cada edital, a transparência das regras e o acesso às informações serão aspectos essenciais ao longo do processo.

A realização é da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SEMTUCEL).

Os fazedores de cultura devem acompanhar os canais oficiais do município para consultar os documentos completos, conferir os prazos e obter informações atualizadas sobre as inscrições.