Vacinação com a Pneumo 20 contempla idosos e crianças em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 14h47

A vacinação contra a pneumonia e outras doenças causadas pelo pneumococo ganhou um reforço importante! A Pneumo 20 amplia a proteção contra 20 sorotipos da bactéria, ajudando a prevenir doenças como pneumonia, meningite e otite.

Para as crianças: o calendário de vacinação está em transição, com a introdução da Pneumo 20. Por isso, é importante manter a caderneta atualizada e seguir as orientações da equipe de saúde.

Para os idosos: pessoas a partir de 85 anos também estão contempladas na rotina de vacinação com a Pneumo 20.

Pessoas com comorbidades também podem receber a vacina, conforme os critérios de indicação.

Ficou na dúvida? Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, leve sua caderneta de vacinação e receba as orientações necessárias.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, reforça: manter a vacinação em dia é um gesto de cuidado com você e com quem você ama!