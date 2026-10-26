Vacinação com a Pneumo 20 contempla idosos e crianças em Ji-Paraná

A vacinação contra a pneumonia e outras doenças causadas pelo pneumococo ganhou um reforço importante! A Pneumo 20 amplia a proteção contra 20 sorotipos da bactéria, ajudando a prevenir doenças como pneumonia, meningite e otite.
Para as crianças: o calendário de vacinação está em transição, com a introdução da Pneumo 20. Por isso, é importante manter a caderneta atualizada e seguir as orientações da equipe de saúde.
Para os idosos: pessoas a partir de 85 anos também estão contempladas na rotina de vacinação com a Pneumo 20.
Pessoas com comorbidades também podem receber a vacina, conforme os critérios de indicação.
Ficou na dúvida? Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, leve sua caderneta de vacinação e receba as orientações necessárias.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, reforça: manter a vacinação em dia é um gesto de cuidado com você e com quem você ama!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!