Prefeitura inicia instalação de 10 novos parquinhos em praças do município

Por Semcom

Publicada em 26/10/2026 às 14h22

A Prefeitura de Vilhena deu início, na última semana, à instalação de dez novos parquinhos infantis do tipo playground em diferentes pontos do município. A iniciativa faz parte do plano de revitalização das praças e áreas de lazer, conduzido com o objetivo de oferecer espaços adequados para a convivência comunitária e a recreação das crianças.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e conta com um investimento superior a R$ 400 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar com contrapartida do Município.

Ao todo, os novos equipamentos atenderão a oito bairros da cidade, além do Setor Cooperfrutos e do distrito de Nova Conquista, promovendo a integração social e o fortalecimento dos laços comunitários tanto na zona urbana quanto nos distritos.

Confira os locais onde serão instalados os parques: Cooperfrutos; Distrito de Nova Conquista; Praça do Barão do Melgaço III; Praça do Barcelona; Praça do Cidade Nova; Jardim Vitória – próximo à quadra de grama sintética; Maria Moura (substituição de equipamento existente); Solar de Vilhena; Setor 16 – Praça da AVEC; Praças de Vilhena.