Polícia Civil cumpre mandado e prende foragido por homicídio em Porto Velho

Por NewsRondônia

Publicada em 27/10/2026 às 09h00

Uma ação da Polícia Civil do Estado de Rondônia, executada por equipes da 2ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (2ª DHPP), resultou na prisão de um foragido da Justiça na manhã desta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2026, em Porto Velho. O homem possuía mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA).

O capturado, identificado pelas iniciais A. F. F., foi localizado e abordado pelos investigadores enquanto caminhava por uma via pública da capital. Ele respondia por condenação anterior referente ao crime de homicídio, previsto no Artigo 121 do Código Penal Brasileiro.

Conforme apurado junto às autoridades policiais, o homem encontrava-se na condição de foragido do sistema penitenciário desde o mês de março deste ano, quando descumpriu as determinações e regras impostas para a manutenção do regime semiaberto. Durante a abordagem de campo, o suspeito confirmou a pendência judicial e recebeu voz de prisão.

Após ser detido, o condenado foi conduzido à sede da delegacia especializada para os trâmites cartorários e a formalização do cumprimento do mandado. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena privativa de liberdade.