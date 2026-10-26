Ciclista de Rondônia conquista segunda medalha nos Jogos da Juventude 2026

Por Ananda Carvalho

Publicada em 26/10/2026 às 14h20

O estudante-atleta Felipe Souza, de 16 anos, de Porto Velho, conquistou mais uma medalha para Rondônia nos Jogos da Juventude 2026, nesta segunda-feira (26), em Foz do Iguaçu. Após garantir o bronze na prova de velocidade no sábado (24), o ciclista voltou ao pódio na disputa de resistência, ampliando sua participação de destaque na competição nacional.

Representando Rondônia, Felipe demonstrou desempenho e determinação em duas provas distintas do ciclismo, contribuindo para os resultados do estado na competição, que reúne atletas de até 17 anos das 27 unidades federativas brasileiras, além de delegações internacionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a dedicação dos estudantes-atletas mostra como o incentivo ao esporte contribui para o desenvolvimento e a conquista de resultados tão importantes em uma competição nacional.

DEDICAÇÃO À FAMÍLIA

O atlesta dedicou a conquista ao pai, Vanderley Souza, destacando a importância do apoio familiar em sua trajetória no esporte. “Essa medalha é para o meu pai que está comigo e me apoia nessa caminhada. Sou muito grato por tudo o que ele faz por mim. Cada conquista tem um pouco do esforço dele também”.

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

O técnico da equipe de ciclismo de Rondônia, Fredson Martins, evidenciou o resultado do estudante-atleta e a importância da dedicação nos treinamentos. “Conquistar duas medalhas em provas diferentes demonstra o potencial e a dedicação do Felipe. A prova de resistência exige preparo físico, estratégia e concentração e, ele conseguiu transformar o trabalho dos treinamentos em resultado. Estamos muito felizes com essa conquista para Rondônia.”

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, a conquista do Felipe demonstra o potencial dos estudantes-atletas de Rondônia e a importância de incentivar o esporte no ambiente educacional. “Conquistar medalhas em duas provas diferentes exige dedicação, disciplina e preparação. Esse resultado é fruto do trabalho conjunto do Felipe, sua família, da equipe técnica e do incentivo do governo do estado ao esporte escolar”, salientou.

A participação do Time Rondônia nos Jogos da Juventude 2026 conta com apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que integra a organização e o suporte à delegação estadual.

Fotos: Ananda Carvalho