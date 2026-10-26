Copa Rural de Futebol Society 2026 reúne atletas de três categorias em Espigão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/10/2026 às 14h10
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 Atletas das categorias Masculino, Master e Feminino participam da Copa Rural de Futebol Society 2026, em Espigão d’Oeste. O campeonato reúne representantes das comunidades rurais e tem como proposta incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre os participantes e valorizar os talentos locais.

Toda a programação da competição será concentrada no campo da comunidade Kapa 80. O espaço receberá os confrontos das diferentes categorias, incluindo as partidas decisivas que definirão os campeões desta edição.

A abertura oficial ocorreu no sábado, 24 de outubro, sob organização da Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SEMELC).

A realização do torneio integra as ações da administração municipal voltadas ao incentivo ao esporte e à oferta de atividades de lazer e promoção da saúde para atletas de diferentes categorias.

Por meio de sua manifestação institucional, a Prefeitura parabenizou os jogadores, as equipes e os responsáveis pela organização do campeonato, além de desejar uma boa competição aos participantes.

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