Copa Rural de Futebol Society 2026 reúne atletas de três categorias em Espigão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/10/2026 às 14h10

Atletas das categorias Masculino, Master e Feminino participam da Copa Rural de Futebol Society 2026, em Espigão d’Oeste. O campeonato reúne representantes das comunidades rurais e tem como proposta incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre os participantes e valorizar os talentos locais.

Toda a programação da competição será concentrada no campo da comunidade Kapa 80. O espaço receberá os confrontos das diferentes categorias, incluindo as partidas decisivas que definirão os campeões desta edição.

A abertura oficial ocorreu no sábado, 24 de outubro, sob organização da Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SEMELC).

A realização do torneio integra as ações da administração municipal voltadas ao incentivo ao esporte e à oferta de atividades de lazer e promoção da saúde para atletas de diferentes categorias.

Por meio de sua manifestação institucional, a Prefeitura parabenizou os jogadores, as equipes e os responsáveis pela organização do campeonato, além de desejar uma boa competição aos participantes.