Rondônia conquista ouro no wrestling e bronze no ciclismo nos Jogos da Juventude 2026

Por tribunapopular.com.br

Publicada em 26/10/2026 às 11h50

O estado de Rondônia conquistou medalhas de ouro e bronze neste sábado (24), durante as disputas dos Jogos da Juventude 2026, realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná. O destaque foi Mahdi Habibi, de 15 anos, estudante da Escola Gonçalves Dias, de Ji-Paraná, que conquistou o ouro no wrestling. No ciclismo, Felipe Souza, de 16 anos, de Porto Velho, garantiu a medalha de bronze na prova de velocidade.

Além das medalhas, Rondônia contou com representantes na ginástica rítmica. Emanuela Silva, de 15 anos, estudante da Escola Carmela Dutra, de Porto Velho, e Bruna Tesser, de 15 anos, estudante do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), em Vilhena, participaram das disputas da modalidade.

A delegação de Rondônia é formada por 197 integrantes, entre estudantes-atletas e profissionais das equipes técnica e de apoio. Os Jogos da Juventude 2026 reúnem cerca de 4.900 atletas de até 17 anos, representantes das 27 unidades federativas brasileiras, além de delegações da Argentina, do Japão e do Paraguai.

A participação do Time Rondônia conta com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), responsável pelo custeio das passagens aéreas de ida e volta, do deslocamento da delegação dentro de Rondônia, da hospedagem e da alimentação no estado, além do fornecimento das camisetas oficiais e das bolsas de mão. As demais despesas dos participantes durante a permanência no Paraná são custeadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).