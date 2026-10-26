Eventos da Prefeitura movimentam a economia e geram oportunidades de renda para ambulantes em Porto Velho

Por Simone Rios

Publicada em 26/10/2026 às 11h40

Por trás de cada show, festival ou celebração popular, existe também uma oportunidade de trabalho. Os eventos promovidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), vão além do entretenimento e contribuem para movimentar a economia local, especialmente para ambulantes e pequenos empreendedores que encontram nessas programações uma oportunidade de aumentar suas vendas e reforçar o orçamento familiar.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento em eventos culturais também representa uma forma de valorizar quem trabalha e movimenta a cidade. Ao avaliar os resultados de eventos anteriores, ele destacou: “O evento mostrou a força que a cultura tem em nossa cidade. Além disso, gerou renda e emprego para muita gente”.

Uma oportunidade para quem vive das vendas

Para muitos trabalhadores, é a possibilidade de pagar contas, investir no próprio negócio e garantir uma renda extra para a família.

Carrinhos de pipoca, barracas de alimentação, vendedores de doces, bebidas e outros produtos fazem parte das programações e ajudam a transformar os espaços de lazer em ambientes de circulação econômica.

Durante a reinauguração do Parque Circuito, esse fim de semana (24), a ambulante Fernanda Oliveira, que trabalha com a venda de churros, destacou a importância dessas oportunidades: “esses eventos não são só festas, é deles que tiramos renda, eu mesma trabalho pra ajudar meus pais nas contas de casa".

Cultura que também gera resultados

O impacto econômico já pode ser observado em eventos realizados no município. Em maio de 2025, o Arraiá da Prefs, no Parque da Cidade, reuniu cerca de 70 mil pessoas e movimentou mais de R$ 1 milhão em vendas nas barracas credenciadas, segundo balanço divulgado pela Prefeitura.

Nas comemorações dos 112 anos de Porto Velho, em outubro de 2026, a Prefeitura também disponibilizou 58 vagas para comerciantes ambulantes, contemplando diferentes modalidades de alimentação, bebidas e entretenimento.

Essas oportunidades demonstram como o calendário de eventos pode beneficiar quem depende do comércio para garantir o sustento, além de estimular o consumo de produtos e serviços na cidade.

Mais movimento, mais oportunidades

Os benefícios também podem alcançar outros setores. O aumento da circulação de pessoas favorece estabelecimentos comerciais, fornecedores, prestadores de serviços e profissionais que atuam na produção dos eventos.

Esse movimento não se limita às grandes celebrações. O Festival de Praia da Vila Calderita, realizado em setembro de 2026, também proporcionou oportunidades de comercialização de produtos e serviços pelos próprios moradores da comunidade.

“Quando a Prefeitura realiza um evento, não estamos apenas proporcionando cultura e lazer. Estamos também criando oportunidades para quem vive do comércio e precisa garantir o sustento da família. Cada ambulante que consegue vender seus produtos representa uma família beneficiada. É muito gratificante ver que a cultura também pode ser uma ferramenta de geração de renda e valorização dos nossos trabalhadores”, destacou a presidenta da Funcultural, Débora Figueredo.

Ao reunir artistas, famílias, comerciantes e visitantes, essas iniciativas fortalecem a relação entre cultura e desenvolvimento econômico, valorizando tanto os profissionais da arte quanto os trabalhadores que encontram nos eventos uma fonte de renda.

Mais do que proporcionar momentos de lazer, a Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de promover ações que valorizem a cultura, incentivem o empreendedorismo e ampliem as oportunidades de trabalho, fazendo com que os benefícios das programações cheguem também à mesa das famílias porto-velhenses.