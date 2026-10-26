Reforma administrativa enxugou custos e pavimentou crescimento de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/10/2026 às 11h49

Há pouco mais de um ano, a Prefeitura de Porto Velho iniciou uma reforma administrativa voltada à reorganização da estrutura municipal, com redução do número de secretarias, unificação de pastas, reestruturação de cargos e medidas para melhorar o controle dos gastos públicos.

A reforma representou uma das primeiras iniciativas da administração municipal para reorganizar os serviços e fortalecer o planejamento financeiro. As mudanças também buscaram ampliar a capacidade de investimento do município e criar condições para atender demandas da população em áreas como infraestrutura, saúde e educação, além da realização de concursos públicos.

O trabalho desenvolvido pela administração municipal também contemplou a padronização de nomenclaturas, a simplificação de processos internos e medidas para tornar o atendimento ao cidadão mais ágil e eficiente.

A reorganização estabeleceu diretrizes de planejamento estratégico, acompanhamento de resultados e transparência na utilização dos recursos públicos, com o objetivo de melhorar o funcionamento dos órgãos municipais e facilitar o acesso da população às informações da Prefeitura.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a reforma administrativa foi necessária para reorganizar a estrutura municipal e fortalecer a atuação da Prefeitura em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade e saneamento.

“É com muita responsabilidade que assumimos o comando de uma gestão municipal, por isso entendemos que essa reforma era necessária para que coisas até então consideradas impossíveis por antigos gestores se tornassem realidade, como, por exemplo, os concursos públicos, a criação da Guarda Municipal, entre outras demandas que foram concretizadas após essa iniciativa”, disse Léo Moraes.

Além da reorganização das secretarias, a reforma estabeleceu novas regras para a distribuição e o controle de cargos na administração municipal. As alterações integram o processo de modernização dos serviços públicos, com foco no planejamento, no controle das despesas e na organização das atividades desenvolvidas pelos diferentes órgãos da Prefeitura.