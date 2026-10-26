Prefeitura de Porto Velho abre os portões do novo Parque Circuito

Por Leticia Regis

Publicada em 26/10/2026 às 11h43

A tarde deste sábado (24) foi de muito lazer para as famílias que participaram da reinauguração do Parque Circuito, em Porto Velho. A entrega da primeira etapa da revitalização reuniu visitantes que aproveitaram as novas atrações e os espaços de convivência.

Marta Soares, de São Paulo, e Vera Lúcia, do Rio de Janeiro, aproveitaram a visita a Porto Velho para conhecer o parque

“Vim de São Paulo a passeio, estou aqui há um mês visitando minha filha e soube dessa inauguração. Aproveitei para vir conhecer. Estou gostando muito, está tudo muito lindo e agradável”, disse Marta Soares.

A visitante aproveitou a passagem pela capital para conhecer o espaço revitalizado e acompanhar a programação de reabertura do parque. Ao lado dela estava Vera Lúcia, que também visitava Porto Velho pela primeira vez.

“Sou do Rio de Janeiro e vou falar: estou gostando muito daqui. O parque está muito bonito, aconchegante e tem muitas opções para as crianças se divertirem também. Espero que essa seja a primeira visita de muitas”, contou Vera, com um sorriso no rosto.

As impressões das visitantes refletem a movimentação registrada durante a inauguração, que reuniu famílias e pessoas de diferentes idades para conhecer as melhorias realizadas no local.

O Parque Circuito passou por um processo de revitalização e agora conta com fonte interativa, chuveirão, espaço de calistenia, playground com ampla área recreativa, nova iluminação, área de convivência coberta, espaço pet, piso pedagógico, novo pórtico temático na entrada, espaço de descanso, cenário para fotografias, pintura temática, estação de hidratação, Recicla Pay e Espaço Acolher.

Em meio à movimentação dos visitantes, as crianças fizeram fila para se refrescar na fonte interativa, enquanto as famílias aproveitaram a tarde ao lado de amigos e familiares. A programação também contou com o Entardecer com Cristo, que proporcionou um momento de louvor, fé e união.

“Fui convidado para realizar a oração pelo parque e trazer esse momento de fé e união entre as pessoas presentes aqui. Tudo ficou maravilhoso. Inclusive, estarei aqui novamente no dia 7 de novembro, para o evento da Caminhada do Amor. Estão todos convidados”, relatou o pastor Ivanildo Santos.

A programação religiosa integrou as atividades de reabertura e reuniu participantes em momentos de oração e convivência. O pastor também aproveitou a ocasião para convidar a população para o próximo evento.

Nalvira Barreira participou do momento de louvor e fé ao lado dos familiares, enquanto aproveitava um piquenique no local.

“Olha, aqui tem um antes e um depois. A programação que o prefeito está fazendo está muito boa. Estou aqui aproveitando o entardecer com a família. Está tudo maravilhoso”.

A experiência de Nalvira mostra como o parque também funciona como espaço de encontro, onde os moradores podem compartilhar momentos de lazer

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a satisfação em entregar o espaço revitalizado e agradeceu às equipes envolvidas no projeto.

“Muito feliz pela entrega, com tantos equipamentos de qualidade e espaços de lazer, além da primeira fonte interativa do estado de Rondônia. Agradeço a todos que abraçaram esse projeto e fizeram com que essa entrega fosse realizada em um prazo tão curto para nossa população. A segunda etapa vai ser tão bonita quanto a primeira. Espero que todos possam usufruir, aproveitar e cuidar do que é nosso”.

A entrega contempla a primeira etapa da revitalização. A continuidade do projeto prevê novas intervenções voltadas à prática esportiva, com melhorias em pistas, quadras e campos do parque.

Segundo o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, foram mais de 7,5 mil metros quadrados de obras entregues em menos de um ano.

“Essa é mais uma opção de lazer para a população. Nessa primeira etapa, trouxemos mais atividades para toda a família. Entregamos a obra em tempo recorde. Começamos em janeiro e conseguimos entregar o parque lindo para a população. A segunda etapa irá contemplar pistas, quadras e campos voltados para o esporte”.

As intervenções realizadas desde janeiro ampliaram as opções de lazer e convivência do Parque Circuito. Com a primeira etapa concluída, o espaço volta a receber os moradores enquanto a próxima fase da revitalização é preparada.

INCLUSÃO E ACOLHIMENTO

A inclusão também ganhou espaço no Parque Circuito. Por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), foi inaugurada mais uma unidade do Espaço Acolher, destinada a pessoas neurodivergentes.

A primeira unidade foi instalada no Parque da Cidade. O ambiente oferece um local mais tranquilo para pessoas que necessitam de acolhimento durante situações de sobrecarga sensorial ou crises comportamentais.

Tércia Marília informou que o novo Espaço Acolher oferece suporte às crianças atípicas em momentos de crise, promovendo inclusão e respeito

“Com a revitalização do Parque Dr. José Adelino, estamos aqui hoje realizando também a inauguração de mais um Espaço Acolher. É muito desafiador quando uma criança entra em algum tipo de crise e não tem um lugar como esse em espaços públicos. Por isso, achamos que o mais importante é que a comunidade atípica seja lembrada, cuidada e, principalmente, respeitada dentro da sociedade”, relatou a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília.

O Espaço Acolher amplia as condições de participação de pessoas neurodivergentes nas atividades do parque, ao disponibilizar um ambiente de apoio para momentos em que seja necessário reduzir estímulos e proporcionar mais tranquilidade.

Com a conclusão da primeira etapa da revitalização, o Parque Circuito volta a oferecer diferentes opções de lazer, esporte e convivência para a população. A próxima fase das obras deverá contemplar novas estruturas esportivas, enquanto os espaços entregues permanecem disponíveis para utilização dos visitantes.