Carreta da ressonância já realizou mais de 5 mil exames em Vilhena com investimento de Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 26/10/2026 às 11h42

Iniciativa representa um avanço para quem aguarda o diagnóstico e precisa de agilidade para dar continuidade aos cuidados com a saúde (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) na saúde pública já apresenta resultados expressivos para a população do Cone Sul. A carreta da ressonância magnética, instalada em Vilhena por meio de uma parceria entre o parlamentar e a Prefeitura Municipal, já realizou 5.200 exames. A iniciativa prevê a realização de aproximadamente 10 mil procedimentos, contribuindo para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população a um dos exames mais importantes para o diagnóstico e o acompanhamento de diversas doenças.

Para viabilizar o programa, Ezequiel Neiva destinou R$ 5 milhões por meio de emenda parlamentar individual, recurso que custeia 7.500 exames. A Prefeitura de Vilhena participou com a contrapartida necessária para garantir outros 2.500 procedimentos. Somados, os investimentos possibilitam a oferta de 10 mil exames de ressonância magnética com o objetivo de fortalecer a rede de atendimento e ampliar a capacidade de resposta às demandas da saúde pública.

Além de Vilhena, o programa beneficia moradores de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Com a oferta dos exames na região, pacientes podem ter acesso ao procedimento mais perto de casa, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros e proporcionando mais comodidade durante o atendimento. A iniciativa representa um avanço para quem aguarda o diagnóstico e precisa de agilidade para dar continuidade aos cuidados com a saúde.



O avanço da iniciativa também é resultado da parceria entre o deputado estadual Ezequiel Neiva e a administração municipal de Vilhena. O parlamentar destacou a importância do trabalho conjunto com o prefeito Delegado Flori, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e os vereadores Dr. Celso, Pedrinho Sanches e Rose Batista da Saúde para viabilizar investimentos e fortalecer os serviços de saúde oferecidos à população.



“Essa união de esforços demonstra que, quando trabalhamos em parceria, conseguimos transformar recursos públicos em benefícios concretos para as pessoas. Agradeço ao prefeito Delegado Flori, ao secretário Wagner Borges e aos vereadores que caminham conosco nessa missão. Seguimos unidos, buscando investimentos e soluções que garantam um atendimento mais eficiente, humanizado e digno para a população de Vilhena e de todo o Cone Sul”, afirmou Ezequiel Neiva.

Ezequiel Neiva destacou que o investimento reafirma seu compromisso com a saúde da população de Vilhena e dos demais municípios do Cone Sul. “Nosso objetivo é garantir com que as pessoas tenham acesso aos exames de que precisam, mais perto de casa, com mais conforto, rapidez e dignidade. Sabemos que, por trás de cada exame, existe uma pessoa que precisa de respostas, uma família que espera por atendimento e a esperança de um tratamento adequado. Por isso, trabalhamos para levar investimentos que façam a diferença na vida da população”, frisou o deputado.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou que a agilidade na realização dos exames pode fazer a diferença no enfrentamento de diversas doenças. “Sabemos que a demanda por ressonâncias magnéticas cresce a cada dia e que ainda existe uma fila significativa de pacientes aguardando atendimento. Com esse investimento e a parceria da Prefeitura de Vilhena, estamos diminuindo essa espera e proporcionando mais qualidade de vida à população do Cone Sul. O acesso mais rápido aos exames contribui para diagnósticos precoces e para o início do tratamento no momento adequado, aumentando as possibilidades de recuperação e ajudando a evitar o agravamento de diversas doenças”, encerrou.