Deputada Gislaine Lebrinha entrega trator agrícola e reforça apoio aos produtores rurais de Triunfo

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 10h13

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) realizou a entrega de um trator agrícola à Associação dos Produtores Rurais de Triunfo (ASPRORURAL). Adquirido com recurso parlamentar, o equipamento vai auxiliar nas atividades desenvolvidas pelos agricultores do distrito e ampliar o suporte ao trabalho nas propriedades rurais.

A destinação atende a uma solicitação do vereador Silas Cordeiro, com articulação do ex-deputado federal Lebrão. A iniciativa integra as ações do mandato voltadas ao fortalecimento da agricultura e ao atendimento das demandas das comunidades rurais de Rondônia.

Com o trator à disposição da associação, os produtores passam a contar com mais estrutura para executar os serviços no campo. O investimento busca melhorar as condições de trabalho e apoiar as atividades produtivas dos agricultores atendidos pela ASPRORURAL.

Ao destacar a entrega, Lebrinha ressaltou a importância de direcionar recursos para quem trabalha na produção rural, contribuindo para a economia e o desenvolvimento do estado.

“Investir na agricultura é apoiar quem produz, movimenta a economia e contribui para o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou a deputada.