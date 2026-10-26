Prefeitura autoriza ampliação do bloco administrativo em escola municipal

Por Assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 11h17

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMED), assinou nesta terça-feira (20) a Ordem de Serviço para a ampliação do bloco administrativo da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Altenir Tavares de Oliveira, localizada no bairro Beira Rio.

A obra receberá investimento de R$ 326 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar federal, conforme o Termo de Compromisso nº 202500061-1. Os serviços serão executados pela empresa C. A. Martins Construção de Edifícios LTDA, contratada por meio do Contrato nº 108/2026, vinculado ao Processo nº 4169/2026.

O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de 120 dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

A ampliação integra as ações de melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino, com o objetivo de proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades administrativas e contribuir para o funcionamento da unidade escolar.