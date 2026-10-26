Prefeitura de Porto Velho disponibiliza carteira digital para identificação dos servidores municipais

Por Jhon Silva

Publicada em 26/10/2026 às 10h57

Os servidores públicos municipais de Porto Velho já podem contar com uma nova facilidade para a identificação profissional. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), disponibiliza a Carteira Eletrônica Funcional, documento digital que permite comprovar a identidade funcional e o vínculo com a administração municipal diretamente pelo celular.

A ferramenta é destinada aos servidores públicos civis ativos da Administração Direta Municipal. A emissão é gratuita e facultativa, realizada por meio dos canais digitais oficiais da Prefeitura, com acesso pelo aplicativo PVH+.

O documento apresenta fotografia, informações funcionais e um QR Code, código que pode ser lido pela câmera de um celular para verificar a autenticidade da carteira e confirmar a situação funcional do servidor.

PRATICIDADE E SEGURANÇA

A carteira digital foi desenvolvida para facilitar a identificação dos profissionais, reduzir a necessidade de documentos físicos e oferecer maior segurança na consulta das informações funcionais.

Para o prefeito Léo Moraes, a ferramenta representa uma forma de facilitar a rotina dos servidores municipais por meio da tecnologia.

“Queremos que os servidores tenham acesso a ferramentas que facilitem suas atividades. A carteira digital é mais um serviço que pode ser utilizado pelo celular, com praticidade e segurança, sem a necessidade de depender de um documento físico”.

Com a identificação disponível no aplicativo, os servidores podem apresentar o documento diretamente pelo celular, sem a necessidade de portar uma versão impressa para comprovar o vínculo com a administração municipal.

A secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, explicou que a ferramenta simplifica o acesso à identificação profissional.

“Com a carteira digital, o servidor passa a ter sua identificação funcional disponível no celular, de forma gratuita e segura. É uma facilidade para o dia a dia, que reduz a necessidade de documentos impressos e torna a consulta mais prática”, afirmou.

Antes da emissão, o sistema e a Semad verificam os dados do solicitante na base oficial do município. Após a validação, o documento fica disponível no ambiente digital.

O secretário adjunto municipal de Administração, Antônio Figueiredo de Lima Filho, destacou o funcionamento da ferramenta e os mecanismos de segurança utilizados na identificação.

“A carteira eletrônica permite comprovar o vínculo funcional de maneira simples. Com a leitura do QR Code, é possível verificar a autenticidade do documento, oferecendo mais segurança tanto para o servidor quanto para quem precisa conferir a identificação”.

A verificação pelo QR Code permite confirmar a validade das informações apresentadas, o que contribui para evitar o uso de documentos inválidos e facilita a conferência da identificação funcional.

COMO EMITIR A CARTEIRA DIGITAL

Para solicitar o documento, o servidor deve acessar o aplicativo PVH+ e seguir as orientações:

Instalar o aplicativo PVH+ no celular. Acesse o serviço aqui.

Entrar utilizando a conta Gov.br.

Acessar a página inicial do aplicativo.

Localizar a área Servidor.

Selecionar Carteira Eletrônica Funcional do Município de Porto Velho.

Clicar em Acessar Serviço e, depois, em Continuar.

Selecionar uma fotografia pessoal e inseri-la no campo indicado.

Após a validação dos dados, a carteira ficará disponível no aplicativo e poderá ser apresentada diretamente na tela do celular sempre que for necessária a identificação funcional.

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

A implantação da carteira eletrônica integra as iniciativas de modernização dos serviços administrativos da Prefeitura de Porto Velho, com foco na simplificação de procedimentos e no acesso digital às informações funcionais.

A emissão é gratuita e facultativa, destinada aos servidores públicos civis ativos da Administração Direta Municipal.

Os servidores que precisarem de orientações sobre a emissão do documento podem entrar em contato com a Semad pelo telefone (69) 99937-0372.