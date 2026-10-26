Falta de recursos ameaça deixar Seleção Rondoniense de Basquete de Base fora do Brasileir

Por Paulo Ricardo Leal

Publicada em 26/10/2026 às 08h47

Por trás de cada arremesso e de cada treino, existe o sonho de representar Rondônia no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Base – Sub-16 – Série Prata. Mas, para as jovens atletas da Seleção Rondoniense Feminina de Basquetebol, o principal desafio está fora das quadras: a falta de recursos financeiros. Em uma corrida contra o tempo, a equipe busca apoio do poder público e da iniciativa privada, especialmente dos deputados estaduais, cuja mobilização pode ser decisiva para que o talento rondoniense tenha a oportunidade de brilhar no cenário nacional.

O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Base será disputado de 22 a 30 de novembro deste ano, em Nova Friburgo (RJ), com a participação de 27 seleções, sendo 10 da Série Ouro e 17 da Série Prata. Caso consiga viabilizar os recursos necessários, a Seleção Rondoniense se juntará às equipes de Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins na disputa da Série Prata.

FEDERAÇÃO BUSCA APOIO

A Federação Rondoniense de Basquetebol tem buscado apoio junto ao Governo de Rondônia para viabilizar recursos por meio do Programa Pró-Atleta. No entanto, conforme informações recebidas pela entidade, não haveria disponibilidade de recursos para atender à demanda da seleção neste momento.

Diante desse cenário, segundo o presidente da federação, Edilson França, conhecido como Didica, as expectativas se voltam à mobilização dos deputados estaduais para que avaliem alternativas de apoio, inclusive por meio da destinação de emendas parlamentares que possam contribuir para custear a participação das jovens atletas na competição nacional.

De acordo com o dirigente, a federação mantém contato com as famílias das atletas para atualizar a situação e acompanhar as possibilidades de viabilização da viagem. Ele explica que a participação no campeonato representa muito mais do que a oportunidade de disputar partidas: é uma experiência de formação esportiva e pessoal, marcada pela convivência em grupo, disciplina, comprometimento e superação de desafios.

“Estamos mantendo reuniões constantes, inclusive com os pais, sempre atualizando a situação. A participação na competição representa para essas jovens uma oportunidade de aprendizado para a vida, pois envolve convivência em grupo, disciplina, comprometimento e superação de dificuldades, valores que ultrapassam os limites do esporte”, destaca Didica.

OPORTUNIDADE QUE VAI ALÉM DAS QUADRAS

O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Base oferece às atletas a oportunidade de enfrentar equipes de diferentes regiões do país, ampliar a experiência competitiva e desenvolver habilidades técnicas, táticas e emocionais.

Por isso, a busca por apoio financeiro não se limita ao custeio de uma viagem. Trata-se de criar condições para que jovens atletas tenham acesso a oportunidades de formação esportiva e possam demonstrar seu potencial diante de equipes de todo o Brasil. O sonho dessas jovens começou a ser construído dentro das quadras, com treinos, dedicação e vontade de competir. Agora, a mobilização precisa ultrapassar as linhas da quadra para que esse objetivo se transforme em realidade.