Lulista é preso após atacar comerciante a facada após briga com Bolsonarista

Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/10/2026 às 09h30

Um homem foi preso pela Polícia Militar após esfaquear um comerciante e tentar incendiar um bar que também vende alimentos e bebidas na Avenida Calama, bairro Planalto 2, zona leste de Porto Velho.

De acordo com o relato da vítima, a confusão começou durante uma discussão motivada por divergências políticas entre dois homens que consumiam bebidas alcoólicas no estabelecimento. O desentendimento evoluiu para agressões físicas. Em seguida, o suspeito teria afirmado que buscaria uma arma para matar o outro envolvido, que deixou o local antes da chegada da polícia.

Ainda conforme o relato, o suspeito retornou armado com uma faca de cozinha e um facão e passou a tentar atacar o homem. O proprietário do comércio interveio para separar os envolvidos, mas acabou sendo atacado. Durante a agressão, ele foi atingido por um golpe de faca na perna e sofreu um ferimento que poderia necessitar de sutura.

Após o ataque, outras pessoas que estavam no estabelecimento conseguiram conter o suspeito e retirar as armas brancas dele. Mesmo assim, Ronildo ainda teria tentado incendiar o comércio, ateando fogo em parte de uma tela de propaganda instalada na entrada. As chamas foram apagadas por pessoas que estavam no local, impedindo que o fogo se espalhasse para o interior do estabelecimento.

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) abordou o suspeito nas proximidades. Posteriormente, os policiais do 5º BPM deram voz de prisão a Ronildo, que apresentava uma lesão na cabeça decorrente da confusão. Uma faca e um facão foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. Uma testemunha confirmou a versão apresentada pela vítima. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, sem prejuízo da apuração de outras possíveis infrações.