Arthur Aguiar apaga publicação após alerta de crime eleitoral

Por IG

Publicada em 26/10/2026 às 10h03

Arthur Aguiar quase cometeu um equívoco em suas redes sociais, mas foi alertado por uma seguidora a tempo. O ator e Ex-BBB publicou uma enquete, no sábado (24) sobre o segundo turno nas redes sociais. No entanto, este tipo de publicação às vésperas da eleição pode ser visto como crime eleitoral.

Após alguns minutos, Arthur foi a público se explicar que não conhecia a restrição e agradeceu a fã pelo alerta:

"Tive que apagar a última enquete. Não sabia que era proibido fazer este tipo de publicação hoje. Fui alertado por uma seguidora. Obrigado por ter me falado!" disse o ex-BBB.

O que diz a proibição

Em vigor desde o dia 16 de agosto, a restrição abrange a divulgação de enquetes relacionadas às eleições de 2026. A regra vale para redes sociais, site e outros meios de comunicação.

A Justiça Eleitoral pode determinar a remoção da publicação do conteúdo, caso uma pessoa descumpra as regras sobre publicações sobre as eleições durante o período eleitoral. Isso acontece porque a legislação eleitoral veda a divulgação de enquetes ou sondagens que possam indicar a preferência de determinado candidato.

Além disso, o TSE considera este tipo de publicação um levantamento informal e sem uma metodologia científica aplicada e com a participação espontânea. Dessa forma, publicações feitas em qualquer rede social podem ser consideradas irregulares.