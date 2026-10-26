Paolla Oliveira posa de maiô durante dia de piscina com a família

Por IG

Publicada em 26/10/2026 às 10h12

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (21) ao compartilhar um álbum de fotos com registros dos últimos dias. Na postagem, a atriz reuniu cliques que mostram momentos de lazer ao lado da família e dos bastidores de sua coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

"Desses dias", escreveu Paolla na legenda da publicação. Em parte dos registros, a atriz aparece curtindo um dia ensolarado na piscina ao lado dos sobrinhos. Para a ocasião, a beldade elegeu um maiô vermelho que destacou as suas curvas.

Em outros cliques, a atriz surge jogando pingue-pongue, nos bastidores de gravações e durante sua preparação para a coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, evento que ocorreu neste sábado (19).

Nos comentários da publicação, fãs da atriz elogiaram a beleza da artista."Beleza para dez ela pegou sozinha", escreveu um. "Lindíssima", disse outra. "Mulher mais bonita que ela, só ela mesma", elogiou um terceiro internauta.

Novo amor?

Fãs de Paolla Oliveira acreditam que ela encontrou um novo amor. O felizardo apontado como novo affair da atriz é o surfista João Chianca, também conhecido como Chumbinho, de 26 anos, um dos destaques do surfe brasileiro.

Os boatos sobre um possível relacionamento entre a atriz e o atleta ganharam força na última semana, quando internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e após os pais do jovem comparecerem à coroação de Paolla como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

O rapaz é natural de Saquarema, cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro e conhecida como a capital do surfe no Brasil. Ele vem de uma família com tradição no esporte: seu pai é Gustavo Chumbão, que competiu nas ondas gigantes, e seu irmão mais novo, o surfista Lucas Chumbo, também ficou conhecido nacionalmente por participar do "BBB 20".

No esporte, Chumbinho optou por surfar ondas menores e competir no circuito tradicional. Atualmente, ele ocupa a 21ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).

João fez sua estreia no surfe profissional em 2022 e conquistou destaque devido ao bom desempenho na temporada de 2023, quando alcançou a primeira vitória no circuito mundial, conquistando a quarta colocação do campeonato. Já em 2024, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris ao lado de Filipe Toledo e Gabriel Medina, que levou a medalha de bronze na disputa.

Vale destacar que Paolla Oliveira está solteira desde o final de 2025, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira.