Escolas recebem acervos literários para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Por assessoria

Publicada em 26/10/2026 às 10h25

Ter livros por perto, em sala de aula, faz diferença na aprendizagem. As escolas da Rede Municipal de Ensino receberam nesta sexta-feira (23) novos acervos literários, separados por faixa etária, para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Com mais livros disponíveis, as crianças passam a ter contato mais frequente com histórias desde cedo. Esse contato ajuda no hábito da leitura e no desenvolvimento da fala, da imaginação e da compreensão de textos. Os livros também apoiam a alfabetização, porque os professores ganham mais material para trabalhar leitura e escrita nas aulas.

Na Educação Infantil, os livros chegaram guardados em baús literários. Os baús ajudam a conservar o material e podem circular entre as salas. No Ensino Fundamental, os livros vão para os cantinhos de leitura das salas de aula, ao alcance dos alunos.

O uso dos acervos segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a formação de leitores.

Secretaria Municipal de Educação (SEMED)