Com atuação em todo o Estado, Ministério Público Estadual fiscalizou segundo turno das eleições em Rondônia

Por mp-ro

Publicada em 26/10/2026 às 11h25

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) reforçou atuação integral no processo eleitoral em todo o Estado de Rondônia, incluindo o segundo turno, no último domingo (25/10). O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, acompanhou presencialmente o resultado no edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), em Porto Velho.

Participaram das atividades na capital o Procurador de Justiça Ivanildo de Oliveira, bem como os promotores eleitorais Shalimar Christian Priester Marques, Glauco Maldonado Martins, Joice Gushy Mota Azevedo e Dandy Jesus Leite Borges.

O Procurador-Geral de Justiça explicou que "o Ministério Público está presente em todo o processo eleitoral, do início ao fim. Não só no momento da diplomação, mas também em tudo o que antecede, desde os vistos à candidatura. E, evidentemente, também acompanhando a aclamação do resultado", relatou Santiago.

Presidente do TRE-RO, Desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu o Procurador-Geral de Justiça do MPRO em seu gabinete.

Diante da decisão da prorrogação do Supremo Tribunal Federal (STF), o Procurador-Geral de Justiça garantiu que o MPRO fiscalizou o desdobramento das eleições em Rondônia até o encerramento oficial para assegurar o cumprimento da lei.

Em função da prorrogação do prazo das eleições pelo STF, uma Sessão Plenária Extraordinária foi realizada pelo TRE-RO.

Fiscalização

Assim como no primeiro turno, os promotores de Justiça eleitorais percorreram as zonas eleitorais de todas as comarcas de Rondônia. Ao todo, 45 promotores de Justiça atuaram na fiscalização das seções eleitorais em áreas urbanas, rurais e distritos do estado. A atuação teve como objetivo garantir o cumprimento das regras eleitorais e assegurar que os eleitores pudessem exercer o direito de escolher seus candidatos de forma livre e sem pressão.

Fiscalizações de seções eleitorais no interior do Estado.

A promotora eleitoral atuante na capital do Estado, Joice Gushy Mota Azevedo, confirmou a segurança e a evolução do sistema eleitoral na região. Segundo ela, tudo "ocorreu de forma muito tranquila, ordeira e com a certeza de que todo o direito de voto foi assegurado de forma integral, segura, prestigiando o processo democrático", concluiu.