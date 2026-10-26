Prefeitura de Porto Velho instala novos comedouros para animais no Residencial Morar Melhor

Por Sema

Publicada em 26/10/2026 às 11h21

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), instalou um comedouro para animais no Residencial Morar Melhor. A iniciativa faz parte de uma ação que prevê a instalação de 50 pontos de alimentação em diferentes regiões do município, com o objetivo de contribuir para o cuidado e o bem-estar animal.

Os equipamentos são destinados à disponibilização de alimento para animais e integram as ações de proteção animal desenvolvidas pela administração municipal. A proposta também busca incentivar a participação da comunidade e dos protetores no cuidado com os animais que vivem nas ruas.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de iniciativas que promovam o cuidado e a responsabilidade com os animais.

“Cuidar dos animais também é uma responsabilidade coletiva. Com ações como essa, queremos incentivar a participação da população e ampliar os cuidados com os animais em Porto Velho, unindo o trabalho da Prefeitura à colaboração da comunidade”, afirma Léo Moraes

A gestão e a manutenção dos comedouros serão compartilhadas conforme o local de instalação. Nos espaços públicos, a responsabilidade ficará com a Sema, por meio da Coordenadoria de Proteção Animal. Nos demais pontos, a manutenção será realizada por protetores participantes do Programa de Apoio aos Protetores.

De acordo com o secretário da Sema, Arthur Borin, a iniciativa fortalece as ações de proteção animal e amplia a participação da sociedade.

“Nosso objetivo é ampliar os cuidados com os animais no município, criando pontos de alimentação e fortalecendo a parceria com os protetores. Essa atuação conjunta é importante para que os equipamentos sejam mantidos e para que a iniciativa alcance diferentes regiões de Porto Velho”, ressalta Arthur Borin.

A Prefeitura reforça que a conservação dos comedouros e a colaboração da população são fundamentais para o funcionamento da iniciativa, contribuindo para o cuidado responsável e para o bem-estar dos animais no município.