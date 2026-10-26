Show Rural 2027 selecionará 120 expositores para a Feira Sabores

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 26/10/2026 às 10h43

Produtores de alimentos e artesãos rurais de todo o estado do Paraná têm até o dia 30 de outubro para realizar a inscrição na Feira Sabores, que integrará a edição de 2027 do Show Rural Coopavel. O evento disponibilizará um total de 120 vagas para expositores interessados em apresentar seus produtos ao público da feira.

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição disponível online e apresentar obrigatoriamente o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF). A iniciativa é fruto de uma colaboração entre o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), a Itaipu Binacional e a Coopavel.

A Feira Sabores consolidou-se como um espaço estratégico dentro do Show Rural, funcionando como uma vitrine para a produção paranaense. O objetivo é conectar o público ao trabalho desenvolvido pela agricultura familiar, valorizando a identidade cultural e a produção local. Segundo Karolline da Silva, assessora estadual de Agroindústria do IDR-Paraná, o evento é fundamental para dar visibilidade ao esforço dos produtores do estado.

Cronograma e critérios de seleção

Os interessados devem observar rigorosamente os critérios estabelecidos no regulamento oficial do evento. Após o encerramento do prazo de inscrições, a organização realizará a análise das propostas. A divulgação da lista de produtores classificados ocorrerá no dia 06 de novembro, enquanto o resultado final do processo seletivo será anunciado no dia 13 de novembro de 2026.

Potencial da agricultura familiar

A região Oeste do Paraná, com destaque para os municípios de Cascavel e Toledo, possui um cenário robusto para o setor. Atualmente, o IDR-Paraná presta assistência a mais de 170 agroindústrias na região. O público que visitar a feira poderá encontrar uma grande variedade de itens, incluindo:

Biscoitos, geleias e conservas;

Melado, vinhos e cachaças;

Produtos de origem animal, como salames e queijos;

Mel, frutas desidratadas e chips;

Antepastos, temperos e chás.