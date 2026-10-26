Lula ou Flávio? Veja quem venceu em 11 países nas eleições de 2026

Por G1

Publicada em 26/10/2026 às 09h45

Os primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 mostram uma disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) também entre os brasileiros que vivem no exterior.

Segundo levantamento publicado pela Exame neste domingo (25), com base em boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em seis dos 11 países analisados, enquanto Lula ficou à frente em cinco.

O senador venceu no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. Já o presidente conquistou a maioria dos votos válidos na Austrália, na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e em Singapura.

Os números são referentes às seções eleitorais desses países e não representam o resultado da eleição presidencial brasileira, cuja totalização oficial será divulgada pelo TSE a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Flávio Bolsonaro vence no Japão com 80,08% dos votos

O resultado mais expressivo entre os países analisados foi registrado no Japão, onde Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, equivalentes a 80,08% dos votos válidos.

Lula conquistou 7.098 votos, ou 19,92%, uma diferença de 21.440 votos entre os candidatos.

Os números foram obtidos a partir de 119 boletins de urna das seções eleitorais de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio.

O Japão reúne o terceiro maior eleitorado brasileiro fora do país, com aproximadamente 88,3 mil pessoas aptas a votar.

Em quais outros países Flávio Bolsonaro venceu?

Além do Japão, Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em outros cinco países asiáticos.

Nas Filipinas, o senador conquistou 39 votos, equivalentes a 59,09% dos válidos, enquanto Lula recebeu 27 votos, ou 40,91%.

Na Indonésia, Flávio registrou 23 votos (60,53%), contra 15 de Lula (39,47%).

Em Taiwan, o candidato do PL recebeu 130 votos (58,04%), enquanto o petista conquistou 94 (41,96%).

Na Tailândia, Flávio venceu por uma diferença de apenas quatro votos: foram 60 (51,72%), contra 56 de Lula (48,28%).

Já na Malásia, o resultado foi ainda mais apertado. Flávio recebeu 44 votos (51,76%), enquanto Lula somou 41 (48,24%), uma diferença de três votos.

A Malásia foi o único país do levantamento em que houve uma mudança no candidato mais votado entre o primeiro e o segundo turno. Em 4 de outubro, Lula havia vencido por 44 votos a 27.

Onde Lula venceu no exterior?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou à frente de Flávio Bolsonaro na Austrália, na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e em Singapura.

Na Nova Zelândia, Lula conquistou 418 votos, equivalentes a 80,54% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 101 votos, ou 19,46%.

Os números foram registrados nas cinco seções eleitorais de Wellington, capital do país.

Na China, Lula também venceu. Considerando os quatro boletins de urna de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong, o presidente recebeu 502 votos, equivalentes a 65,28% dos válidos, contra 267 de Flávio Bolsonaro (34,72%).

Na Coreia do Sul, Lula obteve 148 votos (64,35%), enquanto Flávio recebeu 82 (35,65%).

Na Austrália, os levantamentos de boletins de urna também apontaram vitória do petista. O UOL registrou 5.290 votos para Lula, contra 2.934 para Flávio, em sua apuração parcial divulgada neste domingo.

Em Singapura, Lula também ficou à frente, segundo os boletins de urna analisados pela Exame.

Flávio soma mais votos no conjunto dos países analisados

Apesar de Lula ter vencido em cinco países, Flávio Bolsonaro reuniu a maior quantidade de votos no conjunto dos 11 países analisados pela Exame.

Segundo o levantamento, Flávio somou 32.870 votos, enquanto Lula recebeu 14.629.

A diferença é influenciada principalmente pelo resultado do Japão, que concentra uma parcela expressiva dos brasileiros aptos a votar na Ásia.

Sem considerar os votos japoneses, Lula teria 7.531 votos, contra 4.332 de Flávio Bolsonaro, segundo a mesma apuração.

Os números representam apenas os locais incluídos no levantamento, não a votação de todos os brasileiros residentes no exterior.

Quantos brasileiros votam no exterior?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 918.876 brasileiros residentes fora do país estão aptos a participar das eleições de 2026.

Os eleitores estão distribuídos por 186 cidades em 134 países.

Os Estados Unidos concentram o maior eleitorado brasileiro no exterior, com aproximadamente 265,4 mil pessoas aptas a votar. Portugal aparece em segundo lugar, com cerca de 134,7 mil, seguido pelo Japão.

Entre as cidades, Lisboa reúne o maior número de eleitores brasileiros, com aproximadamente 78,8 mil pessoas registradas.

No exterior, os brasileiros votam apenas para presidente e vice-presidente da República.

Quando serão divulgados os resultados oficiais?

O TSE começará a divulgar oficialmente os resultados do segundo turno às 17h deste domingo, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação em território nacional.

Antes disso, os boletins de urna permitem conhecer os resultados das seções eleitorais onde a votação já terminou.

A totalização oficial reunirá os votos registrados no Brasil e no exterior para definir o presidente eleito para o mandato de 2027 a 2030.