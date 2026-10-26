PM apreende faca e estojo de munição após homem fazer mulher refém
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/10/2026 às 09h15
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 Uma faca e um estojo de munição deflagrada de calibre .28 foram apreendidos pela Polícia Militar durante buscas realizadas na zona rural de Vilhena, após uma ocorrência envolvendo ameaças, disparos de arma de fogo e uma mulher mantida refém. O episódio foi registrado na Linha 130, onde uma reunião entre familiares e amigos terminou em confusão.

Os materiais foram encontrados nas proximidades de uma estrada, durante uma varredura realizada pelos policiais. Depois da apreensão, os objetos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para perícia e apuração da ocorrência.

Conforme informações divulgadas pelo Extra de Rondônia, a situação começou durante o consumo de bebidas alcoólicas em uma propriedade rural. A responsável pelo imóvel relatou que uma discussão generalizada teve início entre os participantes por motivos que não foram completamente esclarecidos.

Durante o desentendimento, um homem passou a exigir que as demais pessoas entregassem uma arma de fogo que, segundo ele, seria de sua propriedade. Diante da recusa dos presentes em informar onde estaria o armamento, o suspeito pegou duas facas e utilizou uma delas para manter uma mulher refém, ameaçando matá-la caso não tivesse sua exigência atendida.

A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o agressor. Após conseguir se desvencilhar, correu para o interior da residência e acionou a Polícia Militar. Antes de se afastar temporariamente do local, o homem ainda teria ameaçado retornar para matar a mulher caso os policiais fossem chamados.

Enquanto a vítima conversava com a Central de Operações, o suspeito reapareceu armado. Sem dizer nada, efetuou aproximadamente dez disparos de arma de fogo em via pública e fugiu novamente, tomando rumo desconhecido.

Após serem informados sobre a sequência dos acontecimentos, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram a esposa do suspeito em um imóvel nas proximidades. A mulher informou que o marido havia chegado em casa bastante alterado, danificado diversos utensílios domésticos e saído a pé.

Ela também confirmou que ouviu os estampidos dos disparos, mas afirmou não ter presenciado o ataque.

Apesar das diligências e da localização dos materiais relacionados à ocorrência, o suspeito não havia sido encontrado até o momento das informações divulgadas. As vítimas receberam orientações de segurança das autoridades e decidiram permanecer temporariamente em outros locais por precaução.

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