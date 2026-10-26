Mulher fica ferida após ataque a carros de apoiadores de Lula em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/10/2026 às 08h50

Uma mulher sofreu ferimentos provocados por estilhaços de vidro após ter o carro depredado por um grupo de pessoas no Centro de Porto Velho, na noite de domingo, 25 de outubro de 2026. Crianças estavam no interior do automóvel durante a agressão. Outro veículo da mesma família, conduzido pelo irmão da motorista, foi alvo de disparos de arma de fogo.

As duas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar de Rondônia (PMRO), acionada para atender o caso. No boletim de ocorrência, foram apontados os crimes de disparo de arma de fogo, dano material e lesão corporal. A autoria e as circunstâncias do ataque são investigadas pela Polícia Civil. Nenhum suspeito havia sido detido até o momento do registro das informações.

Segundo os relatos apresentados à Polícia Militar, os ocupantes dos automóveis eram apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comemoravam sua reeleição à Presidência da República. Os familiares circulavam pela região central da capital rondoniense em carros separados quando foram surpreendidos pela violência.

A abordagem aconteceu enquanto os veículos estavam parados diante de um semáforo vermelho. O automóvel ocupado pelo irmão da mulher foi atingido por disparos de arma de fogo. Em seguida, o segundo carro, dirigido pela motorista, acabou cercado por um grupo de pessoas.

Durante a ação, os vidros do automóvel foram quebrados. A condutora foi ferida pelos fragmentos e informou aos policiais que havia crianças dentro do veículo no momento do ataque. As investigações deverão esclarecer quem participou das agressões e quais foram as motivações dos envolvidos.