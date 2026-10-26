Prefeitura oferece até 100% de desconto em juros e multas pelo Regulariza Cacoal 2026

Por CACOAAL NOTÍCIAS

Publicada em 26/10/2026 às 08h58

A Prefeitura de Cacoal instituiu o Programa de Pagamento Incentivado (PPI), denominado Regulariza Cacoal 2026, que oferece descontos de até 100% sobre juros e multas para contribuintes com débitos municipais. A iniciativa permite a negociação de dívidas em até 48 parcelas e estabelece condições especiais para pessoas físicas e jurídicas que desejam regularizar sua situação fiscal.

Sancionada pelo prefeito Tony Pablo de Castro Chaves e publicada no Diário Oficial em 14 de setembro de 2026, a Lei nº 5.839/PMC/2026 contempla débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2025. O programa abrange dívidas inscritas ou não em dívida ativa, inclusive aquelas em cobrança judicial, protestadas em cartório ou provenientes de parcelamentos anteriores.

Os descontos variam conforme a modalidade de pagamento. A quitação à vista garante redução integral dos juros e das multas. Nos parcelamentos, os benefícios são progressivos, com descontos de 90% para pagamentos em até seis vezes, 80% em até 24 parcelas, 70% em até 36 e 50% em até 48 prestações.

Confira os descontos do PPI 2026

Redução aplicada sobre juros e multas

Pagamento à vista100%

Até 6 parcelas90%

Até 24 parcelas80%

Até 36 parcelas70%

Até 48 parcelas50%

CONDIÇÃO PARA PARCELAMENTO

Para aderir a qualquer modalidade de parcelamento, é necessário pagar uma entrada de 30% do valor consolidado da dívida. As parcelas restantes serão distribuídas conforme o prazo escolhido, respeitados os valores mínimos estabelecidos em lei.

Prazo de adesão e condições

O prazo para participação é de 120 dias, contados da publicação oficial da lei, ocorrida em 14 de setembro. O período é improrrogável.

Além de beneficiar contribuintes que desejam quitar pendências com o município, o Regulariza Cacoal 2026 permite renegociar saldos de parcelamentos anteriores, inclusive acordos interrompidos por falta de pagamento.

A legislação estabelece, entretanto, que o contribuinte poderá perder os descontos se deixar de pagar três parcelas, consecutivas ou não, ou qualquer uma das três últimas prestações do acordo. Nesses casos, o débito poderá voltar a ser cobrado com os encargos previstos na legislação.

Regularização e recuperação de receitas

O programa busca ampliar as possibilidades de regularização fiscal e recuperar créditos devidos à administração municipal. A medida também pode contribuir para o fortalecimento da arrecadação e a manutenção dos serviços públicos.

A gestão dos acordos será realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) e pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), conforme a natureza e a situação dos débitos.

Os contribuintes interessados podem obter mais informações sobre as condições de negociação pelo WhatsApp (69) 3443-8003 ou pelo telefone (69) 2204-0068.