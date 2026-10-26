Trump mantém silêncio após vitória de Lula

Por G1

Publicada em 26/10/2026 às 09h42

Até a madrugada desta segunda-feira (26), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não havia feito pronunciamento sobre o resultado do pleito presidencial no Brasil. O líder republicano desembarcou na Casa Branca na noite de domingo (25) e preferiu não falar com a imprensa.

Por outro lado, diversos líderes internacionais manifestaram-se prontamente para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva pela conquista da reeleição. Entre as autoridades de direita na América Latina, a peruana Keiko Fujimori, o chileno José Antonio Kast e o presidente paraguaio, Santiago Peña, reagiram com rapidez ao pleito. Da mesma forma, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, felicitou Lula, ressaltando que a parceria entre ambos fez florescer as relações bilaterais entre os dois países.