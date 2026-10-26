Lula vira em Nova York, e Flávio vence em Orlando e 5 cidades: veja como foi o 2º turno nos EUA

Por G1

Publicada em 26/10/2026 às 09h36

O senador Flávio Bolsonaro bateu o presidente Lula na votação do 2º turno das eleições nos Estados Unidos por uma margem de cerca de 21 mil votos. Lula foi reeleito no domingo (26) para um quarto mandato presidencial.

O presidente Lula protagonizou uma virada em Nova York em relação ao 1º turno, caso único nas 11 cidades norte-americanas onde ocorreram a votação. Flávio Bolsonaro venceu em seis cidades, enquanto Lula obteve maioria em 5 delas.

Nos EUA, a votação ficou assim:

Flávio Bolsonaro: 53.718 votos (62,65%);

Lula: 32.023 votos (37,35%).