45º Campeonato Dentão de Futebol Society começa hoje em Cacoal

Por tribunapopular.com.br

Publicada em 23/10/2026 às 15h46

O 45º Dentão de Futebol Society, começa hoje no estádio Aglair Toneli Nogueira, a partir das 19:30hs. São 59 equipes participantes. A populalção está convidada pela Amec, Tribuna Popular e prefeito Tony Pablo para prestigiar.

Mensagem – Campeonato Dentão

Cirene de Amo, coordenadora do Dentão 2026, pela Amec

“O Campeonato Dentão é um evento que atravessa gerações e que já faz parte da identidade esportiva de Cacoal. São muitos anos de história, grandes partidas, amizades construídas e atletas que encontraram no futebol uma oportunidade de mostrar seu talento.

Estamos na 45ª edição do Campeonato Dentão, e isso demonstra o quanto você foi feliz, Adair Antonio Perin, ao ter a iniciativa de criar um evento tão especial e importante para o nosso município.

Eu já tive a oportunidade de participar como professora, levando equipes, e também de ser campeã. Na XVII Edição. Por isso, tenho uma gratidão muito grande por tudo o que vivi por meio dessa competição.

O Dentão vai muito além das quatro linhas. Ele movimenta a cidade, aproxima famílias, reúne comunidades, fortalece equipes e valoriza o trabalho dos dirigentes, treinadores, colaboradores e de todos aqueles que acreditam no esporte.

Uma iniciativa que chega à sua 45ª edição deixa um legado que merece ser reconhecido e valorizado. São gerações de atletas e profissionais que fazem parte dessa história.

Em nome da equipe AMEC, agradeço pela oportunidade de contribuir com a continuidade desse evento tão significativo para Cacoal, coordenadora do Dentão de 2026.

E, pessoalmente, quero deixar minha gratidão por fazer parte dessa história, não apenas como profissional do esporte, mas também como alguém que viveu e vive a emoção de estar dentro de campo, agora na organização.

Parabéns pela iniciativa e por tudo o que o Dentão representa para o nosso município.

Meu abraço

Cirene de Amo