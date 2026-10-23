Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026 celebra beleza e protagonismo da pessoa idosa 

Por Adaides Batista

Publicada em 23/10/2026 às 16h26

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na noite de quinta-feira (22), a partir das 18h, o tradicional Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Zona Leste da capital. O evento elegeu Elvis Lara Vargas como Mister Melhor Idade 2026 e Diorisia Vieira Passos como Miss Melhor Idade 2026.

A programação contou com a participação de 11 candidatos ao título de Mister e quatro candidatas ao de Miss, que desfilaram e demonstraram elegância, desenvoltura e alegria. Mais do que uma competição, o concurso proporcionou um momento de celebração da vida, fortalecimento da autoestima e reconhecimento da importância das pessoas idosas na sociedade.

Com mais de 15 anos de tradição, a iniciativa integra as atividades desenvolvidas pelo município para incentivar o envelhecimento ativo, ampliar a convivência comunitária e promover oportunidades de participação social. A noite foi marcada pela confraternização entre os participantes, familiares, servidores e convidados.

A trilha sonora do evento ficou sob a responsabilidade do músico voluntário do CCI, Tonhão, que contribuiu para animar a programação. O diretor de Administração da Semias, Reyson Souza, também esteve presente e acompanhou a realização do concurso.

VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

A coordenadora do CCI, Sabrina Bianca, agradeceu a todos que contribuíram para a realização do evento, especialmente à equipe de servidores do Centro, à Semias e ao prefeito Léo Moraes, pelo apoio às atividades voltadas à população idosa.

“Realizar mais uma edição do Miss e Mister Melhor Idade é motivo de muita alegria e gratidão. Quero agradecer a toda a nossa equipe de servidores do CCI, que se dedica diariamente para acolher e oferecer atividades de qualidade aos nossos idosos, à Semias e ao prefeito Léo Moraes pelo apoio e pela confiança em nosso trabalho. Cada detalhe desse evento foi preparado com carinho para que nossos participantes se sentissem valorizados, respeitados e protagonistas desse momento tão especial. Ver o sorriso, a disposição e a felicidade de cada um deles é a maior recompensa para todos nós”, afirmou Sabrina Bianca.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, elogiou a continuidade do concurso, ressaltando a importância de iniciativas que reconhecem o potencial das pessoas idosas e incentivam sua participação na vida comunitária.

“É muito gratificante a realização de um evento tão tradicional, que celebra a vida e demonstra que a idade não é um limite para participar, aprender, conviver e realizar sonhos. Iniciativas como essa são fundamentais para construirmos uma sociedade mais inclusiva, que respeite a trajetória de cada pessoa e reconheça o valor de todas as gerações”, destacou Tércia Marília.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, levou aos participantes um abraço do prefeito Léo Moraes e ressaltou o empenho dos profissionais envolvidos na organização do concurso, além do compromisso da gestão municipal com a melhoria dos serviços destinados à população idosa.

“Trouxe um abraço do prefeito Léo Moraes a todos vocês, com o reconhecimento e o carinho da nossa gestão. Quero parabenizar a coordenadora Sabrina Bianca e toda a equipe de servidores do CCI pelo trabalho, pela dedicação e pelo cuidado com os nossos idosos. Agradeço também ao prefeito pelo apoio às ações da Semias, que nos permite avançar na oferta de serviços e atividades. Estamos reunindo todos os esforços para entregar um espaço cada vez melhor para a convivência das nossas pessoas idosas, com mais conforto, acolhimento e oportunidades de participação. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que cada idoso seja respeitado, valorizado e tenha qualidade de vida”, declarou Paulo Afonso.

CONVIVÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA

Vinculado à Semias, o Centro de Convivência do Idoso oferece atividades que contribuem para a saúde física, emocional e social dos participantes, com incentivo à autonomia, à interação e ao bem-estar. Entre as opções estão hidroginástica, alfabetização, dança, rodas de conversa com psicóloga, momentos de reflexão, jogos e atividades na academia.

O concurso promove o respeito aos idosos, combate o preconceito etário e fortalece a convivência e a inclusão social

Para participar das atividades do CCI, é necessário realizar cadastro presencial, com apresentação de documentos pessoais e do Número de Identificação Social (NIS). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O Centro de Convivência do Idoso está localizado na avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho.

INCLUSÃO EM TODAS AS FASES DA VIDA

A realização do Concurso Miss e Mister Melhor Idade reforça a importância de políticas públicas e ações comunitárias que combatam o preconceito etário, promovam o respeito e garantam espaços de participação para as pessoas idosas. Atividades culturais, recreativas e de convivência contribuem para fortalecer vínculos, reduzir o isolamento social e reconhecer a experiência e a contribuição desse público para a comunidade.

Ao promover momentos de integração e protagonismo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias e do CCI, reafirma a importância de uma sociedade em que envelhecer signifique continuar participando, convivendo e realizando projetos de vida, com dignidade, respeito e qualidade de vida.