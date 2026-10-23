Período chuvoso aumenta alerta para risco de queda de árvores na capital

Por Sema

Publicada em 23/10/2026 às 16h42

Com a aproximação do Inverno Amazônico, período marcado por chuvas intensas e ventos fortes na região Norte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) reforça o alerta para os riscos de queda de árvores em Porto Velho. Somente em 2026, o órgão já realizou 25 atendimentos emergenciais relacionados a essas ocorrências.

As equipes da Sema atuam diretamente na remoção de árvores caídas e na desobstrução de vias públicas, em parceria com outros órgãos. O trabalho é essencial para garantir a segurança da população e liberar o trânsito o mais rápido possível.

Saiba como proceder com segurança

Ao identificar uma árvore caída ou com risco de queda, a orientação principal é manter distância, evitar o contato com galhos e troncos e, acima de tudo, não tentar fazer a remoção por conta própria. A população deve acionar imediatamente a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199 ou pelo plantão via WhatsApp, no número (69) 98473-2112.

Se a queda atingir a rede elétrica ou se houver fios rompidos no local, é fundamental não se aproximar e acionar a Energisa. Em situações que apresentem risco imediato à vida, o Corpo de Bombeiros também pode ser chamado pelo telefone 193. O aplicativo PVH+ está disponível para o registro de eventuais danos à área verde na aba "Meio Ambiente".

De acordo com secretário da Sema, Arthur Borin, a prevenção e a colaboração dos moradores são essenciais para evitar acidentes.

"Ao identificar uma ocorrência, não tente resolver o problema sozinho: mantenha a distância segura e acione os órgãos competentes. As árvores caídas, além de bloquearem o trânsito, oferecem risco iminente de choque elétrico ou de novos desabamentos de galhos. A orientação é sempre preservar a própria integridade física e ligar para a Defesa Civil. O contato imediato permite que as equipes cheguem mais rápido e façam a remoção de forma técnica e segura."

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da prevenção e da participação dos moradores para reduzir os riscos durante o período chuvoso.

“Nosso compromisso é cuidar da cidade e proteger a população. Por isso, é fundamental que as pessoas sigam as orientações de segurança e comuniquem situações de risco. A prevenção e a atuação rápida das equipes ajudam a evitar acidentes e garantem mais segurança para todos”.

Influência do El Niño

O cenário de chuvas intensas pode se agravar com a atuação do fenômeno El Niño, que segue influenciando o clima em diversas regiões do Brasil. De acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), o fenômeno deve apresentar forte intensidade, com 81% de chance de ser o mais forte até o fim do ano, durando pelo menos até 2027.

Com isso, a possibilidade de episódios como queda de árvores e galhos, causados por fortes ventanias e temporais, se torna maior.

Cuidados no trânsito e em áreas de risco

Diante das mudanças repentinas no tempo, a Prefeitura de Porto Velho reforça uma série de recomendações para os dias de chuva. No trânsito, os motoristas devem reduzir a velocidade, manter o farol baixo aceso e evitar ultrapassagens perigosas. A manutenção do veículo também precisa estar em dia.

Além disso, é importante redobrar a atenção em áreas próximas a árvores e construções, e evitar estacionar o carro embaixo dessas estruturas.

A Prefeitura reforça o compromisso com o cuidado e a segurança da população, trabalhando de forma preventiva e orientando os cidadãos para minimizar os impactos do período chuvoso na capital.