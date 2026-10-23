Palestra sobre Matemática integra programação aberta ao público da OMIF no Campus Vilhena

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 23/10/2026 às 17h01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, receberá, no dia 30 de outubro, a palestra “Da favela ao Vaticano através da Matemática”, com o professor e divulgador de Matemática, Rafael Procópio. Aberta à comunidade, a atividade integra a programação de abertura da VIII Olimpíada de Matemática das Instituições Federais (OMIF 2026), que terá início às 19h.

Conhecido pelo canal Matemática Rio, Rafael Procópio abordará relações entre a Matemática, o cotidiano e as trajetórias de vida, com reflexões sobre diferentes possibilidades de aprendizagem. A palestra é destinada a estudantes, familiares, professores e demais interessados.

A OMIF ocorrerá de 30 de outubro a 1º de novembro, reunindo estudantes e professores de diferentes regiões do país. A programação inclui atividades voltadas ao estudo da Matemática e à troca de experiências entre instituições de ensino.

Além da abertura e da palestra, a comunidade poderá visitar a Feira Científica e Tecnológica na sexta-feira, 30 de outubro, das 8h às 11h. A solenidade de entrega das medalhas, no domingo, 1º de novembro, das 9h às 11h30, também será aberta ao público.

A programação completa está disponível em www.omif.com.br.