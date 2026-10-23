Mais de 180 mil litros de água já foram distribuídos às comunidades ribeirinhos de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 23/10/2026 às 16h32

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, já distribuiu mais de 180 mil litros de água potável para famílias afetadas pela estiagem. O balanço, atualizado nesta quinta-feira (22), reúne entregas de galões, garrafas de água, recargas comunitárias e abastecimento por caminhões-pipa, dentro da Operação SOS Estiagem e do Projeto Água Presente.

Para ampliar o atendimento, o município adquiriu 15 mil galões de 20 litros, que representam 300 mil litros de água. Também está prevista a continuidade da distribuição por caminhões-pipa, com média estimada de 30 mil litros por dia durante os próximos 30 dias, totalizando até 900 mil litros, caso a programação seja cumprida.

O prefeito Léo Moraes afirmou que o município continuará mobilizado para atender as famílias que enfrentam dificuldades de acesso à água potável.

“Água potável é uma necessidade básica, e nenhuma família pode ficar sem assistência neste período de estiagem. Estamos utilizando os recursos do município e buscando apoio federal para ampliar as entregas, especialmente nas comunidades ribeirinhas, onde o acesso é mais difícil”.

A ampliação da assistência depende da organização de diferentes formas de transporte, já que algumas comunidades possuem acesso por estradas, enquanto outras dependem de embarcações. Por isso, as entregas são planejadas conforme as condições de cada localidade.

O diretor executivo e supervisor das Ações da Defesa Civil, tenente-coronel PM Marcelo Duarte, explicou que as equipes estão organizadas para atender tanto às comunidades com acesso terrestre quanto às localidades ribeirinhas.

“Nosso trabalho é garantir que a água potável chegue às famílias mais afetadas pela estiagem, principalmente nas comunidades de difícil acesso. Já distribuímos mais de 180 mil litros e estamos organizando novas entregas por terra e pelos rios, para manter o abastecimento enquanto durar a necessidade”, explicou Marcelo Duarte.

O planejamento inclui a distribuição de água em embalagens, recargas de galões reutilizáveis e abastecimento por caminhões-pipa. As diferentes modalidades permitem atender às necessidades das famílias conforme as condições de acesso e a programação das equipes.

ENTREGAS E ABASTECIMENTO

Do volume já distribuído, 30 mil litros correspondem à entrega de 1.500 galões de 20 litros. Outros 42 mil litros foram disponibilizados em 3.500 fardos de água, cada um contendo seis garrafas de dois litros.

A operação também realizou mais de 400 recargas de galões nas comunidades, que representam mais de 8 mil litros de água. Na área da Força-Tarefa 03, os caminhões-pipa já distribuíram 100 mil litros, enquanto o abastecimento também foi iniciado na região atendida pela Força-Tarefa 04.

Uma das estratégias do Projeto Água Presente é a utilização de galões reutilizáveis, que permitem às famílias receber novas recargas conforme a programação das equipes.

ATENDIMENTO

A Defesa Civil também prepara novas entregas para comunidades do Baixo Madeira. Entre os dias 23 e 31 de outubro, está prevista a distribuição de 2.500 galões de 20 litros para São Carlos, Cavalcante e Terra Caída, o equivalente a 50 mil litros de água.

A partir de 26 de outubro, terá início a preparação logística de uma missão fluvial, com embarcações e transporte de materiais necessários ao atendimento.

As entregas estão programadas para começar no dia 29, com passagem por comunidades como Boa Vitória, Nazaré, Pombal, Santa Catarina e outras localidades ribeirinhas.

Em Calama, o atendimento está previsto para ocorrer entre os dias 4 e 8 de novembro. As datas poderão ser ajustadas conforme as condições de navegação e acesso às comunidades.

Paralelamente às ações já realizadas, a Prefeitura aguarda a análise de um pedido de R$ 7,5 milhões em recursos federais para ampliar a assistência durante a estiagem. Desse planejamento, R$ 707,4 mil são destinados à aquisição complementar de 45.642 galões de 20 litros, equivalentes a mais de 912 mil litros de água. A solicitação também contempla assistência alimentar, transporte, combustível e outros materiais necessários à operação.

Somadas as aquisições municipais, a previsão de abastecimento por caminhões-pipa e a complementação solicitada ao Governo Federal, as ações poderão alcançar mais de 2,1 milhões de litros de água, dependendo da aprovação dos recursos e da execução das entregas programadas.